"Kurşun Seni Ayrıcalıklı Yapmaz" Sözü Tepki Çekmişti: Ali Sunal Güldür Güldür'ün Gazi Skeci Hakkında Konuştu!
"Kurşun Seni Ayrıcalıklı Yapmaz" Sözü Tepki Çekmişti: Ali Sunal Güldür Güldür'ün Gazi Skeci Hakkında Konuştu!
Kaynak: https://www.mynet.com/guldur-guldur-d...
Güldür Güldür Show'un gazilerle ilgili yaptığı bir skeç tepki çekmiş ve bu sebeple hem kanaldan hem de programdan açıklama ve özür gelmişti. Programın yayınlanan yeni bölümünün ardından sunucu Ali Sunal konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Uzun yıllardır izleyici karşısına çıkan Güldür Güldür Show, ekranların da en çok izlenen yapımlarından biri.
Hemen her skeciyle izleyiciyi kahkahaya boğan Güldür Güldür, bu kez skeçte geçen bir diyalog sebebiyle tepki çekti.
Programda gazi skecinde geçen "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözü çok eleştirilmiş ve konuyla ilgili hem kanaldan, hem yapımdan açıklama gelmişti.
Eleştirilen ve tepki çeken bu sözlerle ilgili bu kez de programın sunucusu Ali Sunal açıklama yaptı.
"Doğruyu anlatacağız ama doğruyu anlatmak için önce yanlışı göstermemiz lazım. Bugüne kadar Güldür Güldür Show her zaman haklının doğrunun yanında oldu, haklıyı doğruyu savundu buna böyle de devam edecek." diyen Sunal, sözlerine şu şekilde devam etti:
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"Yanlışı anlatmadan doğruyu gösteremeyiz ama bu yanlış bizim doğrumuz gibi yansıtılınca tabii iş üzücü bir hale geldi. Bizi asıl kahreden gazilerimizin karşısına bu gündemle çıkmak... Bu ekipten kimse bir gaziye saygısızlık etmeyi bırakın düşünemeyiz bile efendim. Böyle bir konuyla gazilerimizin karşısında olduğumuz için hepsinden özür diliyoruz."
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