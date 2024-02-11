Gönül Dağı Dizisinin Ünlü Oyuncusunun Yıllar Önce Yetenek Sizsiniz'e Katıldığı Ortaya Çıktı!
Gönül Dağı Dizisinin Ünlü Oyuncusunun Yıllar Önce Yetenek Sizsiniz'e Katıldığı Ortaya Çıktı!
Yetenek Sizsiniz bir zamanların en sevilen ve en çok izlenen yarışma programlarından biriydi. Ülkedeki tüm yetenekli insanların ve hatta hayvan dostlarımızın akın ettiği yarışmayı izlemek için hep birlikte ekran başındaki yerimizi alıyorduk. Şimdilerde ünlü olan ve Gönül Dağı dizisinde sevilen bir karakteri canlandıran bir oyuncu da çocukluğunda Yetenek Sizsiniz'e katılmış. Bakalım kimmiş?
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2009'da yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz, yayınlandığı dönemin en çok izlenen yarışma programlarından biriydi.
Yarışmaya kimi zaman o kadar yetenekli isimler katılıyordu ki jüri de bizler de hayranlığımızı gizleyemiyorduk.
Şimdilerde Gönül Dağı'nda rol alan bir isim de meğer Yetenek Sizsiniz'e katılmış!
Henüz bir çocukken dans ederek katıldığı yarışmada dikkat çeken oyuncuyu tanıdınız mı?
Kendisi Gönül Dağı'nın Erkan'ı Burak Can'dan başkası değil!
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Ne kadar değişmiş olsa da çok dikkatli bakınca ancak tanıyabildik doğrusu.
Yılanların Öcü, Nadide Hayat, Kuzey Yıldızı, Sana Bir Sır Vereceğim gibi pek çok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncunun kariyeri dans tutkusuyla başlamış belli ki.
Başarıları daim olsun!
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