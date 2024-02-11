Gönül Dağı Dizisinin Ünlü Oyuncusunun Yıllar Önce Yetenek Sizsiniz'e Katıldığı Ortaya Çıktı!

Yetenek Sizsiniz bir zamanların en sevilen ve en çok izlenen yarışma programlarından biriydi. Ülkedeki tüm yetenekli insanların ve hatta hayvan dostlarımızın akın ettiği yarışmayı izlemek için hep birlikte ekran başındaki yerimizi alıyorduk. Şimdilerde ünlü olan ve Gönül Dağı dizisinde sevilen bir karakteri canlandıran bir oyuncu da çocukluğunda Yetenek Sizsiniz'e katılmış. Bakalım kimmiş?