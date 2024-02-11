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Ersin Korkut'un Survivor'dan Elenir Elenmez Takım Arkadaşını Takipten Çıkardığı İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Ersin Korkut'un Survivor'dan Elenir Elenmez Takım Arkadaşını Takipten Çıkardığı İddiası Ortalığı Karıştırdı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
11.02.2024 - 19:32

Son yılların en olaylı, en çok izlenen ve en çok konuşulan Survivor'ında gündem hiç bitmiyor. Bu kez ortalığı karıştıran şey Ersin'in elenir elenmez yarışmada iyi anlaştığı yarışmacılardan birini Instagramda takipten çıkması oldu. Bakalım Ersin kimi takipten çıkarmış?

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Son yılların en yoğun gündemli Survivor'ında olaylar dur durak bilmiyor.

Son yılların en yoğun gündemli Survivor'ında olaylar dur durak bilmiyor.

Son olarak Sema, Atakan ve Hilmi Cem'in yarışmaya dahil olmasıyla ortamın havası değişti, Survivor bambaşka bir boyuta geçti.

Son olarak Sema, Atakan ve Hilmi Cem'in yarışmaya dahil olmasıyla ortamın havası değişti, Survivor bambaşka bir boyuta geçti.

Sık sık tartışmaların gündem olduğu yarışmada bu kez gündemi belirleyen, yarışmadan son elenen Ersin oldu.

Sık sık tartışmaların gündem olduğu yarışmada bu kez gündemi belirleyen, yarışmadan son elenen Ersin oldu.

Ancak onu gündeme getiren şey karıştığı bir tartışma ya da yarışma sonrası açıklamaları değil, elenir elenmez yaptığı hamleydi!

Ancak onu gündeme getiren şey karıştığı bir tartışma ya da yarışma sonrası açıklamaları değil, elenir elenmez yaptığı hamleydi!

Ersin yarışmada çok iyi anlaştığı Aleyna'yı elenir elenmez Instagram hesabından takipten çıkmış!

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Bunun gerçek sebebi ne bilemiyoruz ama Ersin bu hareketiyle çok konuşuldu!

Bunun gerçek sebebi ne bilemiyoruz ama Ersin bu hareketiyle çok konuşuldu!
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Ancak bazı kullanıcılar da Ersin'in Aleyna'yı hiç takip etmediğini savundu.

Ancak bazı kullanıcılar da Ersin'in Aleyna'yı hiç takip etmediğini savundu.
twitter.com
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Olayın aslı ne bilemiyoruz. Bekleyip görelim bakalım!

Olayın aslı ne bilemiyoruz. Bekleyip görelim bakalım!
twitter.com

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