Ersin Korkut'un Survivor'dan Elenir Elenmez Takım Arkadaşını Takipten Çıkardığı İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Son yılların en olaylı, en çok izlenen ve en çok konuşulan Survivor'ında gündem hiç bitmiyor. Bu kez ortalığı karıştıran şey Ersin'in elenir elenmez yarışmada iyi anlaştığı yarışmacılardan birini Instagramda takipten çıkması oldu. Bakalım Ersin kimi takipten çıkarmış?