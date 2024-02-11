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Dilber Eleştirileri Canına Tak Eden Hazar Ergüçlü'den "Sürprizim Var" İtirafı

Dilber Eleştirileri Canına Tak Eden Hazar Ergüçlü'den "Sürprizim Var" İtirafı

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.02.2024 - 18:51

Sosyal medyada, televizyonda, magazinde ve aklınıza gelebilecek her yerde karşınıza İnci Taneleri'ne dair içerikler çıkıyor. Bir süredir, özellikle ilk fragman yayınlandığından beridir yakın takipteyiz bu diziyi. Pavyon dansçısı Dilber ve dizide bunun işlenmesi de epey dikkat çekti. Dizinin başrolü Hazar Ergüçlü gelen yorumlara karşı 'Çok sevdim' diyerek son noktayı koymuş oldu...

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Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi Dilber'in pavyon dansı sahnesiyle oldukça yüksek bir giriş yapmıştı hatırlarsanız.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi Dilber'in pavyon dansı sahnesiyle oldukça yüksek bir giriş yapmıştı hatırlarsanız.

Dizinin henüz ilk fragmanı yayınlanmışken Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansı sosyal medyayı resmen yıkmış ve çok büyük bir etki yaratmıştı.

Gemileri Yakarım şarkısı eşliğinde yayınladıkları dans sahnesi sayesinde dizinin PR'ının bile yapılmasına gerek kalmamıştı.

Gemileri Yakarım şarkısı eşliğinde yayınladıkları dans sahnesi sayesinde dizinin PR'ının bile yapılmasına gerek kalmamıştı.

Sosyal medyada herkes Dilber elbisesi alıp dansını taklit etmeye başlamış ve dizinin ilk bölümünün büyük bir sabırsızlıkla beklenmesine sebep olmuştu. Diğer bir yandan pavyon dansı ve pavyon kültürünün bu denli konuşulmaya başlaması yüzünden eleştiriler de peşi sıra gelmeye devam etmişti.

Dizinin ilk üç bölümü seyircinin epey dikkatini çekti. Dizinin esas karakterleri Azem ve Dilber arasında gelişen ilişkinin gidişatı da bu konuda önemli bir rol oynuyor.

Dizinin ilk üç bölümü seyircinin epey dikkatini çekti. Dizinin esas karakterleri Azem ve Dilber arasında gelişen ilişkinin gidişatı da bu konuda önemli bir rol oynuyor.

Fakat arka planda seyircinin merak ettiği çok fazla konu var. Dilber'in çocuğunun kim olduğu, Azem'in çocukları gibi. Hatta Azem'in eşi Hande'nin fotoğrafını bile göremedik henüz.

Diğer yandan Dilber karakterinin tüm belaların yanı sıra sahneye çıkıp dans ettiğini her bölümde mutlaka görüyoruz.

Diğer yandan Dilber karakterinin tüm belaların yanı sıra sahneye çıkıp dans ettiğini her bölümde mutlaka görüyoruz.

Dizinin her bölümünde Dilber'in dansına mutlaka yer veriliyor. Hazar Ergüçlü de bu konuda oldukça başarılı bulunuyor. Sahneler için dans dersi aldığını ve çok uğraştığını da biliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde gelen eleştirilerin ardından "Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım" yazdığı bir paylaşım yapıp sonra silmişti.

Geçtiğimiz günlerde gelen eleştirilerin ardından "Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım" yazdığı bir paylaşım yapıp sonra silmişti.

Ünlü oyuncu kendisine gelen sorulara ilk kez yanıt verdi ve büyük sürprizleri olduğundan bahsetti.

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"Dilber'i çok sevdim. Dışarıdaki tepkiler de gayet güzel. Dilber hakkında çok şey söyleyebilirim ama sürprizleri bozmak istemiyorum. Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak."

"Dilber'i çok sevdim. Dışarıdaki tepkiler de gayet güzel. Dilber hakkında çok şey söyleyebilirim ama sürprizleri bozmak istemiyorum. Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak."

Bakalım senaryo bizleri nasıl şaşırtacak...

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