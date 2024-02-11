Dilber Eleştirileri Canına Tak Eden Hazar Ergüçlü'den "Sürprizim Var" İtirafı
Dilber Eleştirileri Canına Tak Eden Hazar Ergüçlü'den "Sürprizim Var" İtirafı
Sosyal medyada, televizyonda, magazinde ve aklınıza gelebilecek her yerde karşınıza İnci Taneleri'ne dair içerikler çıkıyor. Bir süredir, özellikle ilk fragman yayınlandığından beridir yakın takipteyiz bu diziyi. Pavyon dansçısı Dilber ve dizide bunun işlenmesi de epey dikkat çekti. Dizinin başrolü Hazar Ergüçlü gelen yorumlara karşı 'Çok sevdim' diyerek son noktayı koymuş oldu...
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi Dilber'in pavyon dansı sahnesiyle oldukça yüksek bir giriş yapmıştı hatırlarsanız.
Gemileri Yakarım şarkısı eşliğinde yayınladıkları dans sahnesi sayesinde dizinin PR'ının bile yapılmasına gerek kalmamıştı.
Dizinin ilk üç bölümü seyircinin epey dikkatini çekti. Dizinin esas karakterleri Azem ve Dilber arasında gelişen ilişkinin gidişatı da bu konuda önemli bir rol oynuyor.
Diğer yandan Dilber karakterinin tüm belaların yanı sıra sahneye çıkıp dans ettiğini her bölümde mutlaka görüyoruz.
Geçtiğimiz günlerde gelen eleştirilerin ardından "Neyden rahatsız olduysanız bir daha yapayım" yazdığı bir paylaşım yapıp sonra silmişti.
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"Dilber'i çok sevdim. Dışarıdaki tepkiler de gayet güzel. Dilber hakkında çok şey söyleyebilirim ama sürprizleri bozmak istemiyorum. Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak."
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