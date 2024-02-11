Dilber Eleştirileri Canına Tak Eden Hazar Ergüçlü'den "Sürprizim Var" İtirafı

Sosyal medyada, televizyonda, magazinde ve aklınıza gelebilecek her yerde karşınıza İnci Taneleri'ne dair içerikler çıkıyor. Bir süredir, özellikle ilk fragman yayınlandığından beridir yakın takipteyiz bu diziyi. Pavyon dansçısı Dilber ve dizide bunun işlenmesi de epey dikkat çekti. Dizinin başrolü Hazar Ergüçlü gelen yorumlara karşı 'Çok sevdim' diyerek son noktayı koymuş oldu...