Katarsis'e Katılan Yakışıklı Güvenlik Babası ve Eşi İçin Söyledikleriyle İzleyenlere "Hariboymuş" Dedirtti
Katarsis'e Katılan Yakışıklı Güvenlik Babası ve Eşi İçin Söyledikleriyle İzleyenlere "Hariboymuş" Dedirtti
Geçtiğimiz yaz tüm sosyal medyayı etkisi altına alan ve her mecrada karşımıza çıkan Yakışıklı Güvenlik, beklemediğimiz bir anda tanıdığımız isimler arasına giren bir fenomendi. Sosyal medyada paylaşımlarına devam eden ve şarkıları üzerine çalışan Yakışıklı Güvenlik, Gökhen Çınar'ın Katarsis programının konuğu oldu. Söyledikleriyle izleyen herkesi etkisi altına almayı da başardı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
TikTok'ta çektiği videolarla karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi de Yakışıklı Güvenlik lakabıyla tanınan Muhammet Sürmeli olmuştu.
Sosyal medya kullanan herkesin tanıdığı biri haline gelen Muhammet Sürmeli yani Yakışıklı Güvenlik, canlı yayınlarda hayranlarıyla sohbet etmesinin yanı sıra şarkılar da söylüyor.
Kelepçe çevirmesiyle ikonikleşen ve herkesin aklına kazınan Muhammet Sürmeli, e-ticarete gidip kelepçe satışı yapmaya başladığını fakat vazgeçtiğini anlatmıştı.
Daha öncesinde Eser Yenenler'in Linç Et programına katılıp büyük bir sempati kazanan Yakışıklı Güvenlik, bu sefer de Gökhan Çınar'ın Katarsis programının konuğu oldu.
Eşinden bahsederken büyük bir içtenlikle "Şu an eşime karşı aşktan çok şefkatim, merhametim var mesela. Yani çocuklarıma nasılsam ona da öyleyim, elimden geleni yaparım." diyen Yakışıklı Güvenlik'in söyledikleri "Helal olsun" dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Ben de eşimin o güvenini boşa çıkartmamaya çalışıyorum."
Programın fragmanı yayınlandığında ise Muhammet Sürmeli'nin vefat eden babasından bahsettiğini ve "keşke bu günleri görebilseydi" dediğini duyanların yüreği burkuluyor.
"İçimde bir yaradır, bu günleri görmesini isterdim. Bugün ona güzel bir hayat sunabilmek isterdim. Elime bazı imkanlar geçti, ama şimdi o yok."
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda