Katarsis'e Katılan Yakışıklı Güvenlik Babası ve Eşi İçin Söyledikleriyle İzleyenlere "Hariboymuş" Dedirtti

'Şöhret konusunda bi ikna edicilik söz konusu. Gelen mesajları bile ona gösteririm mesela. Bir kadının şüphe duyacağı noktalar vardır. O noktaları eğer sen ona iyi izah edemezsen, şüphe uyandı mı geçmiş olsun. Artık yani senin her hareketinden şüphelenir. Ben gelen mesajları bile ona gösteririm. Biriyle video mu çekeceğim, ne yaptığımı ona anlatırım. Yayın mı yapacağım, yayında neler olduğunu kendisi görür izler. Benim patronumdur aynı zamanda. Her şeyimi kontrol eder. Benim yaptığım yayını, buraya geldiğimi mesela biliyor şu anda. Hepsinin detaylı bilgi sahibidir. Ve bana hep şunu der 'Senin tapun bende.'.