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Katarsis'e Katılan Yakışıklı Güvenlik Babası ve Eşi İçin Söyledikleriyle İzleyenlere "Hariboymuş" Dedirtti

Katarsis'e Katılan Yakışıklı Güvenlik Babası ve Eşi İçin Söyledikleriyle İzleyenlere "Hariboymuş" Dedirtti

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.02.2024 - 18:09

Geçtiğimiz yaz tüm sosyal medyayı etkisi altına alan ve her mecrada karşımıza çıkan Yakışıklı Güvenlik, beklemediğimiz bir anda tanıdığımız isimler arasına giren bir fenomendi. Sosyal medyada paylaşımlarına devam eden ve şarkıları üzerine çalışan Yakışıklı Güvenlik, Gökhen Çınar'ın Katarsis programının konuğu oldu. Söyledikleriyle izleyen herkesi etkisi altına almayı da başardı...

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TikTok'ta çektiği videolarla karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi de Yakışıklı Güvenlik lakabıyla tanınan Muhammet Sürmeli olmuştu.

TikTok'ta çektiği videolarla karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi de Yakışıklı Güvenlik lakabıyla tanınan Muhammet Sürmeli olmuştu.

TikTok'ta büyük bir kitlenin takip ettiği Yakışıklı Güvenlik, özellikle yaz aylarında büyük bir patlama yaşadı. Tüm sosyal medya aleminin dilinde gezmeye ve işleri büyütmeye başladı.

Sosyal medya kullanan herkesin tanıdığı biri haline gelen Muhammet Sürmeli yani Yakışıklı Güvenlik, canlı yayınlarda hayranlarıyla sohbet etmesinin yanı sıra şarkılar da söylüyor.

Sosyal medya kullanan herkesin tanıdığı biri haline gelen Muhammet Sürmeli yani Yakışıklı Güvenlik, canlı yayınlarda hayranlarıyla sohbet etmesinin yanı sıra şarkılar da söylüyor.

Biliyorsunuz kendisinin 'Ah Sana Vah Sana', 'Ara Ara' ve 'Güven Bana' gibi şarkıları var. Bu şarkılarını ve repertuarında yer alan diğer bilindik şarkıları söylemesi için kendisi konserlere davet edilmeye başlanmıştı. Dürümcü konseri ve meydan buluşmasını bilenleriniz vardır...

Kelepçe çevirmesiyle ikonikleşen ve herkesin aklına kazınan Muhammet Sürmeli, e-ticarete gidip kelepçe satışı yapmaya başladığını fakat vazgeçtiğini anlatmıştı.

Kelepçe çevirmesiyle ikonikleşen ve herkesin aklına kazınan Muhammet Sürmeli, e-ticarete gidip kelepçe satışı yapmaya başladığını fakat vazgeçtiğini anlatmıştı.

Yakışıklı Güvenlik'in TikTok'ta 1.3 milyon, Instagram'da ise 515 bin takipçisi var.

Daha öncesinde Eser Yenenler'in Linç Et programına katılıp büyük bir sempati kazanan Yakışıklı Güvenlik, bu sefer de Gökhan Çınar'ın Katarsis programının konuğu oldu.

Daha öncesinde Eser Yenenler'in Linç Et programına katılıp büyük bir sempati kazanan Yakışıklı Güvenlik, bu sefer de Gökhan Çınar'ın Katarsis programının konuğu oldu.

Hayat hikayesini anlatmak için Katarsis'in konuğu olan Muhammet Sürmeli, eşi ve babası hakkında söyledikleriyle yüreklere dokundu.

Eşinden bahsederken büyük bir içtenlikle "Şu an eşime karşı aşktan çok şefkatim, merhametim var mesela. Yani çocuklarıma nasılsam ona da öyleyim, elimden geleni yaparım." diyen Yakışıklı Güvenlik'in söyledikleri "Helal olsun" dedirtti.

Eşinden bahsederken büyük bir içtenlikle "Şu an eşime karşı aşktan çok şefkatim, merhametim var mesela. Yani çocuklarıma nasılsam ona da öyleyim, elimden geleni yaparım." diyen Yakışıklı Güvenlik'in söyledikleri "Helal olsun" dedirtti.

'Şöhret konusunda bi ikna edicilik söz konusu. Gelen mesajları bile ona gösteririm mesela. Bir kadının şüphe duyacağı noktalar vardır. O noktaları eğer sen ona iyi izah edemezsen, şüphe uyandı mı geçmiş olsun. Artık yani senin her hareketinden şüphelenir. Ben gelen mesajları bile ona gösteririm. Biriyle video mu çekeceğim, ne yaptığımı ona anlatırım. Yayın mı yapacağım, yayında neler olduğunu kendisi görür izler. Benim patronumdur aynı zamanda. Her şeyimi kontrol eder. Benim yaptığım yayını, buraya geldiğimi mesela biliyor şu anda. Hepsinin detaylı bilgi sahibidir. Ve bana hep şunu der 'Senin tapun bende.'.

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"Ben de eşimin o güvenini boşa çıkartmamaya çalışıyorum."

Programın fragmanı yayınlandığında ise Muhammet Sürmeli'nin vefat eden babasından bahsettiğini ve "keşke bu günleri görebilseydi" dediğini duyanların yüreği burkuluyor.

Programın fragmanı yayınlandığında ise Muhammet Sürmeli'nin vefat eden babasından bahsettiğini ve "keşke bu günleri görebilseydi" dediğini duyanların yüreği burkuluyor.

9 kardeş olduklarını ve çok büyük zorluklar çektiklerini anlatan Yakışıklı Güvenlik, 'Kölelik ya. Eski filmlerde falan izleriz, kölelikti bizim hayatımız' diyor. Babasıyla uzun yıllar boyu iletişimi olmadığını ve tam iyi olmaya başladıklarında vefat ettiğini dile getiriyor.

"İçimde bir yaradır, bu günleri görmesini isterdim. Bugün ona güzel bir hayat sunabilmek isterdim. Elime bazı imkanlar geçti, ama şimdi o yok."

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