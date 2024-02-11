Kısmetse Olur'un Eser'inden Best Model ve Jön Oyuncular Hakkında İnfial Yaratacak Açıklamalar!
Kısmetse Olur'un Eser'inden Best Model ve Jön Oyuncular Hakkında İnfial Yaratacak Açıklamalar!
Kısmetse Olur ve Survivor gibi yarışmalarla tanıdığımız Eser West kendisini artık ekranda göremediğimizi söyleyen bir hayranına verdiği yanıtla herkesi şok etti!
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Türk televizyonlarının en renkli karakterlerinden Eser West hayatımıza o dönem Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur ile girmişti.
Eser West'i sonrasında ise Survivor'da izlemiştik.
Survivor adasına yarışmanın efsane isimleri birer birer dönerken bir kullanıcı bu tweeti ile gözlerin Eser'i aradığını anlattı.
Eser West ise bu tweete Instagram hesabından verdiği yanıtla ağızları açık bıraktı!
Eser West'in işaret ettiği Best Model ise bugün yıldızı parlayan pek çok oyuncu ve mankenin ilk kez karşımıza çıktıkları yer olunca bu ağır ithamlar epey kafa karışıklığı yarattı.
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Peki siz kendisinin bu ağızları açık bırakan iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyurun!
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