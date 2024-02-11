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Kısmetse Olur'un Eser'inden Best Model ve Jön Oyuncular Hakkında İnfial Yaratacak Açıklamalar!

Kısmetse Olur'un Eser'inden Best Model ve Jön Oyuncular Hakkında İnfial Yaratacak Açıklamalar!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 17:53

Kısmetse Olur ve Survivor gibi yarışmalarla tanıdığımız Eser West kendisini artık ekranda göremediğimizi söyleyen bir hayranına verdiği yanıtla herkesi şok etti!

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Türk televizyonlarının en renkli karakterlerinden Eser West hayatımıza o dönem Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur ile girmişti.

Türk televizyonlarının en renkli karakterlerinden Eser West hayatımıza o dönem Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur ile girmişti.

Cansel ile yaşadıkları fırtınalı aşk, Amerika'da büyümüş olan Eser'in yarı Türkçe yarı İngilizce çıkışları çok konuşulmuştu.

Eser West'i sonrasında ise Survivor'da izlemiştik.

Eser West'i sonrasında ise Survivor'da izlemiştik.

Adaya erken veda eden Eser West'in bu beklenmedik gidişinin ardından ise pek çok şey söylenmiş, dedikodular hakkında ise ne kendisinden ne de programdan net bir açıklama duyamamıştık.

Survivor adasına yarışmanın efsane isimleri birer birer dönerken bir kullanıcı bu tweeti ile gözlerin Eser'i aradığını anlattı.

Survivor adasına yarışmanın efsane isimleri birer birer dönerken bir kullanıcı bu tweeti ile gözlerin Eser'i aradığını anlattı.
twitter.com

Eser West ise bu tweete Instagram hesabından verdiği yanıtla ağızları açık bıraktı!

Eser West ise bu tweete Instagram hesabından verdiği yanıtla ağızları açık bıraktı!

İsim vermeden 'jön oyuncular' olarak belirttiği kişilere ünlü olma uğruna farklı yollar seçtikleri ithamında bulunan West bu yanıtıyla ortalığı yangın yerine çevirdi desek yeridir!

Eser West'in işaret ettiği Best Model ise bugün yıldızı parlayan pek çok oyuncu ve mankenin ilk kez karşımıza çıktıkları yer olunca bu ağır ithamlar epey kafa karışıklığı yarattı.

Eser West'in işaret ettiği Best Model ise bugün yıldızı parlayan pek çok oyuncu ve mankenin ilk kez karşımıza çıktıkları yer olunca bu ağır ithamlar epey kafa karışıklığı yarattı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy, Tolgahan Sayışman ve daha niceleri bu yarışma sayesinde hayatlarımıza girmişti.

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Peki siz kendisinin bu ağızları açık bırakan iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyurun!

Peki siz kendisinin bu ağızları açık bırakan iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyurun!

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