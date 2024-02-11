Nagihan Göndermesi Tam Olmuş: Çok Güzel Hareketler'in Survivor Skeci Kahkahaya Boğdu!

Çok Güzel Hareketler ekibi yaptığı skeçlerle izleyiciyi güldürmeye devam ediyor. Olayların bitmek bilmediği Survivor'a Hurvivor adıyla gönderme yapan ekip Nagihan'ın yaşadığı ve yaşattığı olaylara değinerek adeta kahkaha tufanı yarattı.