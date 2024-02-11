Nagihan Göndermesi Tam Olmuş: Çok Güzel Hareketler'in Survivor Skeci Kahkahaya Boğdu!
Nagihan Göndermesi Tam Olmuş: Çok Güzel Hareketler'in Survivor Skeci Kahkahaya Boğdu!
Çok Güzel Hareketler ekibi yaptığı skeçlerle izleyiciyi güldürmeye devam ediyor. Olayların bitmek bilmediği Survivor'a Hurvivor adıyla gönderme yapan ekip Nagihan'ın yaşadığı ve yaşattığı olaylara değinerek adeta kahkaha tufanı yarattı.
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Çok Güzel Hareketler ekibi yaptığı skeçlerle gündeme değinmeye ve izleyiciyi güldürmeye devam ediyor.
Çoğunlukla gündemin nabzını tutan skeçler yapan ekip bu kez de Survivor'a değinmeden edememiş.
Önceki sezonlarda da Hurvivor skeciyle herkesi kahkahaya boğan ekip, bu kez Nagihan'ın öfkesini es geçmemiş.
Skeci burada paylaşalım:
Takımın Özgür'ü yazmasıyla başlayıp Nagihan'ı herkese cephe aldığı bir öfke topuna dönüştüğü süreci ele alan skeç, izleyiciyi kahkahaya boğdu.
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