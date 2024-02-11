Acun Ilıcalı'nın Survivor Maliyet İtirafından Mine Tugay'ın Medcezir İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Acun Ilıcalı'nın Survivor Maliyet İtirafından Mine Tugay'ın Medcezir İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
11 Şubat Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Güldür Güldür Show'un gazilerle ilgili yaptığı bir skeç tepki çekmiş ve bu sebeple hem kanaldan hem de programdan açıklama ve özür gelmişti. Programın yayınlanan yeni bölümünün ardından sunucu Ali Sunal konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Şimdilerde ünlü olan ve Gönül Dağı dizisinde sevilen bir karakteri canlandıran bir oyuncu çocukluğunda Yetenek Sizsiniz'e katılmış. Bakalım kimmiş?
Son yılların en olaylı, en çok izlenen ve en çok konuşulan Survivor'ında gündem hiç bitmiyor. Bu kez ortalığı karıştıran şey Ersin'in elenir elenmez yarışmada iyi anlaştığı yarışmacılardan birini Instagramda takipten çıkması oldu. Bakalım Ersin kimi takipten çıkarmış?
Sosyal medyada, televizyonda, magazinde ve aklınıza gelebilecek her yerde karşınıza İnci Taneleri'ne dair içerikler çıkıyor. Bir süredir, özellikle ilk fragman yayınlandığından beridir yakın takipteyiz bu diziyi. Pavyon dansçısı Dilber ve dizide bunun işlenmesi de epey dikkat çekti. Dizinin başrolü Hazar Ergüçlü gelen yorumlara karşı "Çok sevdim" diyerek son noktayı koymuş oldu...
Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ediyor bildiğiniz gibi. Fakat durumlar biraz da karışık. Elemeler haricinde sakatlıkları yüzünden yarışmaya veda etmek zorunda kalan isimler var. Dün akşam sürpriz yapan Acun Ilıcalı, veda eden isimler yerine üç efsanenin geldiğini duyurdu. Bunlardan biri de Hilmi Cem İntepe'ydi. Peki Hilmi Cem'i All Star'a katılmaya kim ikna etti?
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Survivor All Star 2024, kimsenin tahmin dahi edemeyeceği kadar heyecanlı ve aksiyonlu geçiyor. Kaos ihtiyacımızın bütününü başka hiçbir programa gereksinim duymadan karşılayabileceğimiz Survivor All Star'da bir yeni ismin daha dahil olacağı kulislerde konuşuluyor. Bu ismin ise Survivor itiraflarıyla ortalığı karıştıran Batuhan Karacakaya olduğu söyleniyor...
İnci Taneleri dizisinin yapımcılığını üstlenen Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) aynı zamanda Çok Güzel Hareketler programının da yapımcısı bildiğiniz gibi. Güldürü programının sevilen oyuncularının İnci Taneleri'nde pavyon dansçısı olarak rol aldığını biliyor muydunuz? Peki bu isimler kimler?
Ünlü şarkıcı Deniz Seki de, Kanal D'nin ses getiren dizisi "inci Taneleri" tartışmasına dahil oldu. Seki, sanatçı arkadaşı Yılmaz Erdoğan'ı kolladı. Övgüler yağdırdığı sözleri magazinin gündemine yerleşti.
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Medcezir dizisinin oyuncularından Mine Tugay'ın yaptığı açıklama dizi severleri 10 yıl geriye götürdü. Mine Tugay'ın canlandırdığı 'Ender' karakterinin ani ölümü ve güzel oyuncunun diziden ayrılışı hâlâ akıllarda. Tugay, 'Medcezir zamanlarına dönmek ister miydiniz?' sorularına açık yüreklilik ve samimiyetle yanıt verdi.
Acun Medya’nın patronu Acun Ilıcalı, All Star formatı ile televizyonda fırtınalar estiren Survivor hakkında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Survivor'ın merak edilen maliyetini açıkladı.
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