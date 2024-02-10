Fındık Kurdu Berna'nın Bir Dönem Çocuklarının Travması Olması Yeniden Gündem Oldu

Bir dönemin dillerden düşmeyen isimlerinden Fındık Kurdu Berna'yı muhakkak hatırlarsınız. Bir Şarkısın Sen yarışmasında yarışan küçük Berna o dönem ebeveynlerin hayranlıkla izlediği biri olurken, küçük çocuklara travma yaşatmıştı. O travmalar yıllar sonra yeniden gündem oldu.