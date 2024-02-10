Fındık Kurdu Berna'nın Bir Dönem Çocuklarının Travması Olması Yeniden Gündem Oldu
Fındık Kurdu Berna'nın Bir Dönem Çocuklarının Travması Olması Yeniden Gündem Oldu
Bir dönemin dillerden düşmeyen isimlerinden Fındık Kurdu Berna'yı muhakkak hatırlarsınız. Bir Şarkısın Sen yarışmasında yarışan küçük Berna o dönem ebeveynlerin hayranlıkla izlediği biri olurken, küçük çocuklara travma yaşatmıştı. O travmalar yıllar sonra yeniden gündem oldu.
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2009-2012 yılları arasında yetenekli çocukların sesleriyle yarıştığı "Bir Şarkısın Sen" programının favori ismi Berna'yı muhakkak hatırlarsınız.
Fındık Kurdu Berna olarak tanıdığımız Berna Karagözoğlu o dönem ebeveynlerin hayranlıkla izlediği bir yetenek olurken, çoğu çocuğun travma sebebi olmuştu.
Çok sevildiği için çoğu çocuğun kıskandığı Fındık Kurdu Berna yıllar sonra tekrardan gündem olurken, X kullanıcıları o dönem yaşadıklarını yazdılar.
İşte o paylaşımlar:
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