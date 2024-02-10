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Fındık Kurdu Berna'nın Bir Dönem Çocuklarının Travması Olması Yeniden Gündem Oldu

Fındık Kurdu Berna'nın Bir Dönem Çocuklarının Travması Olması Yeniden Gündem Oldu

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 14:55

Bir dönemin dillerden düşmeyen isimlerinden Fındık Kurdu Berna'yı muhakkak hatırlarsınız. Bir Şarkısın Sen yarışmasında yarışan küçük Berna o dönem ebeveynlerin hayranlıkla izlediği biri olurken, küçük çocuklara travma yaşatmıştı. O travmalar yıllar sonra yeniden gündem oldu.

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2009-2012 yılları arasında yetenekli çocukların sesleriyle yarıştığı "Bir Şarkısın Sen" programının favori ismi Berna'yı muhakkak hatırlarsınız.

2009-2012 yılları arasında yetenekli çocukların sesleriyle yarıştığı "Bir Şarkısın Sen" programının favori ismi Berna'yı muhakkak hatırlarsınız.

Fındık Kurdu Berna olarak tanıdığımız Berna Karagözoğlu o dönem ebeveynlerin hayranlıkla izlediği bir yetenek olurken, çoğu çocuğun travma sebebi olmuştu.

Fındık Kurdu Berna olarak tanıdığımız Berna Karagözoğlu o dönem ebeveynlerin hayranlıkla izlediği bir yetenek olurken, çoğu çocuğun travma sebebi olmuştu.

Çok sevildiği için çoğu çocuğun kıskandığı Fındık Kurdu Berna yıllar sonra tekrardan gündem olurken, X kullanıcıları o dönem yaşadıklarını yazdılar.

Çok sevildiği için çoğu çocuğun kıskandığı Fındık Kurdu Berna yıllar sonra tekrardan gündem olurken, X kullanıcıları o dönem yaşadıklarını yazdılar.

İşte o paylaşımlar:

İşte o paylaşımlar:
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