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Mine Tugay'ın 'Medcezir' İtirafıyla On Yıl Geri Gitmeye Hazır Olun "Benim İçin Yıkıcı Oldu"

Mine Tugay'ın 'Medcezir' İtirafıyla On Yıl Geri Gitmeye Hazır Olun "Benim İçin Yıkıcı Oldu"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
11.02.2024 - 10:10 Son Güncelleme: 11.02.2024 - 10:16

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Medcezir dizisinin oyuncularından Mine Tugay'ın yaptığı açıklama dizi severleri 10 yıl geriye götürdü. Mine Tugay'ın canlandırdığı 'Ender' karakterinin ani ölümü ve güzel oyuncunun diziden ayrılışı hâlâ akıllarda. Tugay, 'Medcezir zamanlarına dönmek ister miydiniz?' sorularına açık yüreklilik ve samimiyetle yanıt verdi. 

İşte, Mine Tugay'ın Medcezir açıklaması...

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2013 yılında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşan Medcezir, ABD yapımı The O.C. dizisinden uyarlanmıştı. Medcezir, unutulmaz oyuncu kadrosu ve hikayesiyle gönüllere taht kurmuş, fakat sevilen karakter Ender Serez'in ani ölümü herkesi şaşırtmıştı!

2013 yılında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşan Medcezir, ABD yapımı The O.C. dizisinden uyarlanmıştı. Medcezir, unutulmaz oyuncu kadrosu ve hikayesiyle gönüllere taht kurmuş, fakat sevilen karakter Ender Serez'in ani ölümü herkesi şaşırtmıştı!

Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serez karakteri, talihsiz bir trafik kazası geçirmiş ve diziden ayrılmıştı!

Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serez karakteri, talihsiz bir trafik kazası geçirmiş ve diziden ayrılmıştı!

Dizinin uyarlandığı orijinal senaryo The O.C.'ye bakıldığında dizide böyle bir kaza olmaması kafaları karıştırdı! Uzun yıllar merak edilen konuya yapım ekibinden de Mine Tugay'dan da açıklama gelmedi. Ta ki Temmuz 2021 tarihine kadar.

Güzel oyuncu Mine Tugay, takipçilerinin sorularını yanıtlarken merakla beklenen Medcezir tartışmasına da son vermişti!

Güzel oyuncu Mine Tugay, takipçilerinin sorularını yanıtlarken merakla beklenen Medcezir tartışmasına da son vermişti!

Ünlü oyuncu Medcezir'den ayrılışını 'Bir nevi afaroz durumu' olarak ifade etmiş, o dönem yaşananları dile getirmişti!

Ünlü oyuncu Medcezir'den ayrılışını 'Bir nevi afaroz durumu' olarak ifade etmiş, o dönem yaşananları dile getirmişti!

Tugay o dönem diziden aniden çıkarıldığını ve bu durumu da 'Final yemeğinde bir şekilde duydum karakterin öleceğini. Bütün yaz da bununla ilgili bilgi verilmedi bana. Kötü tecrübeler...' yanıtıyla açıklamıştı.

Yıllar sonra Mine Tugay'dan yeni bir açıklama daha geldi!

Yıllar sonra Mine Tugay'dan yeni bir açıklama daha geldi!

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden takipçileriye 'soru-cevap' etkinliği yapan Tugay, hepimizi on yıl önceye götürdü!

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Güzel oyuncu "Medcezir zamanına dönmek ister miydiniz?" sorusuna samimi ve içten bir şekilde yanıt verdi.

Güzel oyuncu "Medcezir zamanına dönmek ister miydiniz?" sorusuna samimi ve içten bir şekilde yanıt verdi.

Tatsız şeyler yaşandı dedi! Partneri ve proje hakkında itirafta da bulundu: "partnerimi çok sevdiğim ve deliler gibi çalışarak sahneleri oluşturduğumuz bir projenin içinde olmak bir oyuncu için büyük bir şans ve zevk."

Tatsız şeyler yaşandı dedi! Partneri ve proje hakkında itirafta da bulundu: "partnerimi çok sevdiğim ve deliler gibi çalışarak sahneleri oluşturduğumuz bir projenin içinde olmak bir oyuncu için büyük bir şans ve zevk."

'Benim için yıkıcı oldu' diyen Mine Tugay'ın projeye de partnerine de övgü dolu ve samimi sözleri dikkat çekti. Tugay, 

'Soruyu tam ne anlamda sorduğunuzu bilmiyorum ama iki tane cevap verebilirim. Yani taraflı cevabı var bunun. Açıkçası oyunculuk anlamında beni çok heyecanlandıran, içinde olmaktan büyük zevk aldığım, partnerimi çok sevdiğim ve deliler gibi çalışarak sahneleri oluşturduğumuz bir projenin içinde olmak bir oyuncu için büyük bir şans ve zevk. O süreçte çok tatsız şeyler yaşadım benim için yıkıcı oldu. O yüzden de o anlamda dönmek istemezdim tabii' dedi.

İşte, Mine Tugay'ın Medcezir sorusuna yanıt verdiği ve bizi on yıl önceye götürdüğü o paylaşım...

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