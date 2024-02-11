Mine Tugay'ın 'Medcezir' İtirafıyla On Yıl Geri Gitmeye Hazır Olun "Benim İçin Yıkıcı Oldu"
Mine Tugay'ın 'Medcezir' İtirafıyla On Yıl Geri Gitmeye Hazır Olun "Benim İçin Yıkıcı Oldu"
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Medcezir dizisinin oyuncularından Mine Tugay'ın yaptığı açıklama dizi severleri 10 yıl geriye götürdü. Mine Tugay'ın canlandırdığı 'Ender' karakterinin ani ölümü ve güzel oyuncunun diziden ayrılışı hâlâ akıllarda. Tugay, 'Medcezir zamanlarına dönmek ister miydiniz?' sorularına açık yüreklilik ve samimiyetle yanıt verdi.
İşte, Mine Tugay'ın Medcezir açıklaması...
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2013 yılında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşan Medcezir, ABD yapımı The O.C. dizisinden uyarlanmıştı. Medcezir, unutulmaz oyuncu kadrosu ve hikayesiyle gönüllere taht kurmuş, fakat sevilen karakter Ender Serez'in ani ölümü herkesi şaşırtmıştı!
Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serez karakteri, talihsiz bir trafik kazası geçirmiş ve diziden ayrılmıştı!
Güzel oyuncu Mine Tugay, takipçilerinin sorularını yanıtlarken merakla beklenen Medcezir tartışmasına da son vermişti!
Ünlü oyuncu Medcezir'den ayrılışını 'Bir nevi afaroz durumu' olarak ifade etmiş, o dönem yaşananları dile getirmişti!
Yıllar sonra Mine Tugay'dan yeni bir açıklama daha geldi!
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Güzel oyuncu "Medcezir zamanına dönmek ister miydiniz?" sorusuna samimi ve içten bir şekilde yanıt verdi.
Tatsız şeyler yaşandı dedi! Partneri ve proje hakkında itirafta da bulundu: "partnerimi çok sevdiğim ve deliler gibi çalışarak sahneleri oluşturduğumuz bir projenin içinde olmak bir oyuncu için büyük bir şans ve zevk."
İşte, Mine Tugay'ın Medcezir sorusuna yanıt verdiği ve bizi on yıl önceye götürdüğü o paylaşım...
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