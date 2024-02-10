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Meryem Uzerli Büyük Kızının Doğum Günü İçin Bu Kez de 'Leopar' Oldu Kızlarıyla Birlikte Çocuklar Gibi Eğlendi!

Meryem Uzerli Büyük Kızının Doğum Günü İçin Bu Kez de 'Leopar' Oldu Kızlarıyla Birlikte Çocuklar Gibi Eğlendi!

Meryem Uzerli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.02.2024 - 21:46

Geçtiğimiz ay küçük kızı Lily Koi'nin doğum gününde 'Maşa' kılığına giren Meryem Uzerli, bu kez de büyük kızı Lara'nın doğum gününde eğlenceli bir konseptle karşımıza çıktı. Meryem Uzerli, 'Leopar' kostümüyle çocuklar gibi eğlendiği partide güzelliğiyle de büyüledi. 

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Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem Sultan' rolüyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, son olarak 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel programında jüri üyesi olarak karşımıza çıktı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem Sultan' rolüyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, son olarak 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel programında jüri üyesi olarak karşımıza çıktı.

Yetenekli oyuncu Meryem Uzerli başarılarının yanı sıra, samimi ve içten tavırlarıyla da tanınıyor!

Yetenekli oyuncu Meryem Uzerli başarılarının yanı sıra, samimi ve içten tavırlarıyla da tanınıyor!

Güzel oyuncu sosyal medyada da son derece aktif! Sık sık güzel kızlarıyla paylaşım yapan Uzerli, Ocak ayında küçük kızının doğum gününde 'Maşa' kostümüyle tatlı mı tatlı paylaşımlar yapmıştı. Bu kez kızı Lara'nın 10. doğum gününden eğlenceli kareler paylaştı.

İşte, Meryem Uzerli'nin küçük Lily'nin 'Maşa ve Koca Ayı' konseptli doğum günü partisinden yaptığı tatlı paylaşımlardan biri!

İşte, Meryem Uzerli'nin küçük Lily'nin 'Maşa ve Koca Ayı' konseptli doğum günü partisinden yaptığı tatlı paylaşımlardan biri!

Ünlü oyuncu büyük kızı Lara'nın 10. yaş gününde ise 'Leopar' kostümüyle ve doğal tavırlarıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Ünlü oyuncu büyük kızı Lara'nın 10. yaş gününde ise 'Leopar' kostümüyle ve doğal tavırlarıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Ünlü oyuncu partide kızlarıyla birlikte doyasıya eğlendi! Adeta, çocukla çocuk olan Uzerli'nin kızı Lara'nın doğum günü için yazdığı not da yürekleri ısıttı!

Ünlü oyuncu partide kızlarıyla birlikte doyasıya eğlendi! Adeta, çocukla çocuk olan Uzerli'nin kızı Lara'nın doğum günü için yazdığı not da yürekleri ısıttı!
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Meryem Uzerli çocuklarıyla dans ettiği ve doyasıya eğlendiği anları şu ifadelerle paylaştı...

Meryem Uzerli çocuklarıyla dans ettiği ve doyasıya eğlendiği anları şu ifadelerle paylaştı...

'Happy Birthday to my LARA !!! 🥰♥️🌸🥰😍!!! 10 years old !! Wow 🤩!!! So thankful … you are such an amazing soul with so much depth, joy , intelligence , empathy.. You are so loving and your deep believe in god impresses me every day ! I m proud of you my love 😍 my LARA ! Happy happy birthday ! #godbless'

İşte, güzel oyuncunun kızı Lara'ya yazdığı içten, sıcak ve bir o kadar da sade doğum günü mesajı:

İşte, güzel oyuncunun kızı Lara'ya yazdığı içten, sıcak ve bir o kadar da sade doğum günü mesajı:

Uzerli'nin yaptığı paylaşımın Türkçe çevirisine de göz atalım: 

'LARA'mın doğum günü kutlu olsun!!! 🥰♥️🌸🥰😍!!! 10 yaşında !! Vay 🤩!!! Çok müteşekkirim... sen çok derin, sevinçli, zekalı, empatili harika bir ruhsun.. Çok sevgi dolusun ve tanrıya olan derin inancın beni her gün etkiliyor! Seninle gurur duyuyorum aşkım 😍 LARA'm! Mutlu mutlu yıllar !'

Gelin, güzel oyuncunun kızıyla birlikte dans ettiği anlara da göz atalım...

Bir kez daha gördük ki Meryem Uzerli, tam da ekrandan gördüğümüz gibi eğlenceli ve içten...

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