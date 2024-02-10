Meryem Uzerli Büyük Kızının Doğum Günü İçin Bu Kez de 'Leopar' Oldu Kızlarıyla Birlikte Çocuklar Gibi Eğlendi!

Uzerli'nin yaptığı paylaşımın Türkçe çevirisine de göz atalım:

'LARA'mın doğum günü kutlu olsun!!! 🥰♥️🌸🥰😍!!! 10 yaşında !! Vay 🤩!!! Çok müteşekkirim... sen çok derin, sevinçli, zekalı, empatili harika bir ruhsun.. Çok sevgi dolusun ve tanrıya olan derin inancın beni her gün etkiliyor! Seninle gurur duyuyorum aşkım 😍 LARA'm! Mutlu mutlu yıllar !'