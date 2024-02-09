Oğuzhan Koç'tan Barış Manço'nun Hayatının Film Olmasına Tepki "Yemin mi Ettik Acaba Ülkece?"

Yetenekli şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaştığı hikayesinde Barış Manço'nun hayatını hangi ünlü canlandırsın sorusuna hem esprili hem de eleştirel bir yanıt verdi. Koç, hikayesinde:

'Bazı efsaneler yerinde rahmetle huzurla uyusa mı acaba? Rahatsız etmesek mi? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik acaba biz ülkece :)' ifadelerine yer verdi.