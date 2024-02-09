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Oğuzhan Koç'tan Barış Manço'nun Hayatının Film Olmasına Tepki "Yemin mi Ettik Acaba Ülkece?"

Oğuzhan Koç'tan Barış Manço'nun Hayatının Film Olmasına Tepki "Yemin mi Ettik Acaba Ülkece?"

Barış Manço Oğuzhan Koç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.02.2024 - 12:55 Son Güncelleme: 09.02.2024 - 12:56

Ünlü şarkıcı ve komedyen Oğuzhan Koç, bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Son olarak 2022 yılında 'Kimseler Bulamasın Bizi' singleı ile çıkış yapan Koç'un son filmi 'Yol Arkadaşım 2' de 2018 yılında vizyona girmişti. Yetenekli komedyen bir süredir internet projelerinde yer almayı tercih ediyor. Fakat son zamanlarda gündemden düşmeyen ünlü isimlerin biyografi filmleri ile ilgili yorum yapmadan edemedi! Oğuzhan Koç, biraz eleştirel biraz da esprili bir dille 'Bazı efsaneler yerinde rahmetle huzurla uyusa mı acaba?' diyerek konuyla ilgili yorumunda bulundu. 

İşte, Oğuzhan Koç'un o yorumu...

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Sevilen sanatçı Oğuzhan Koç'un son filmi 'Özür Dilerim' 2023 yılında Disney+'ta yayınlandı.

Sevilen sanatçı Oğuzhan Koç'un son filmi 'Özür Dilerim' 2023 yılında Disney+'ta yayınlandı.

Sevenleri Oğuzhan Koç'un yeni projelerini merak ederken Koç'tan yeni yapımlara ilişkin yorum geldi.

Son yıllarda sık sık gündeme gelen biyografi türündeki filmler hakkında bir yorum da Oğuzhan Koç'tan geldi.

Son yıllarda sık sık gündeme gelen biyografi türündeki filmler hakkında bir yorum da Oğuzhan Koç'tan geldi.

Bergen, Müslüm, Barış Akarsu 'Merhaba' ve Cem Karaca'nın Gözyaşları yapımlarının peş peşe vizyona girmesi dikkat çekti. Son günlerde unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun hayatının da film olacağı konuşulmaya başlandı. Hangi ünlü, Barış Manço'yu canlandırmalı diye tartışılırken bir yorum da Oğuzhan Koç'tan geldi!

Oğuzhan Koç, biyografi filmlerine tepki verdi: "Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik acaba biz ülkece :)"

Oğuzhan Koç, biyografi filmlerine tepki verdi: "Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik acaba biz ülkece :)"

Yetenekli şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaştığı hikayesinde Barış Manço'nun hayatını hangi ünlü canlandırsın sorusuna hem esprili hem de eleştirel bir yanıt verdi. Koç, hikayesinde: 

'Bazı efsaneler yerinde rahmetle huzurla uyusa mı acaba? Rahatsız etmesek mi? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik acaba biz ülkece :)' ifadelerine yer verdi.

İşte, Oğuzhan Koç'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım

İşte, Oğuzhan Koç'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım

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