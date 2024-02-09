Oğuzhan Koç'tan Barış Manço'nun Hayatının Film Olmasına Tepki "Yemin mi Ettik Acaba Ülkece?"
Oğuzhan Koç'tan Barış Manço'nun Hayatının Film Olmasına Tepki "Yemin mi Ettik Acaba Ülkece?"
Ünlü şarkıcı ve komedyen Oğuzhan Koç, bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Son olarak 2022 yılında 'Kimseler Bulamasın Bizi' singleı ile çıkış yapan Koç'un son filmi 'Yol Arkadaşım 2' de 2018 yılında vizyona girmişti. Yetenekli komedyen bir süredir internet projelerinde yer almayı tercih ediyor. Fakat son zamanlarda gündemden düşmeyen ünlü isimlerin biyografi filmleri ile ilgili yorum yapmadan edemedi! Oğuzhan Koç, biraz eleştirel biraz da esprili bir dille 'Bazı efsaneler yerinde rahmetle huzurla uyusa mı acaba?' diyerek konuyla ilgili yorumunda bulundu.
İşte, Oğuzhan Koç'un o yorumu...
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Sevilen sanatçı Oğuzhan Koç'un son filmi 'Özür Dilerim' 2023 yılında Disney+'ta yayınlandı.
Son yıllarda sık sık gündeme gelen biyografi türündeki filmler hakkında bir yorum da Oğuzhan Koç'tan geldi.
Oğuzhan Koç, biyografi filmlerine tepki verdi: "Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik acaba biz ülkece :)"
İşte, Oğuzhan Koç'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım
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