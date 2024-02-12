Hesabı Çalınıp Uyuşturucu ve Kürtaj İtirafları Yayınlanan Ali Sürmeli'nin İmdadına AyYıldız Tim Yetişti

'@alisurmelireal' kullanıcı adıyla yeni bir profil açan Ali Sürmeli, 'Dün öğlen saatlerinde Instagram hesabım bazı kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi ve hesabından yanlış, gerçeklikten uzak paylaşımlar yapıldı. Konu ile ilgili gerekli yerlere şikayetlerimizi yapmış bulunmaktayım. Ben göründüğü gibi işimdeyim, çalışıyorum. Sizden ricam bu paylaşım ve iftiralara itibar etmemeniz' açıklamasını yayınlamıştı.