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Hesabı Çalınıp Uyuşturucu ve Kürtaj İtirafları Yayınlanan Ali Sürmeli'nin İmdadına AyYıldız Tim Yetişti

Hesabı Çalınıp Uyuşturucu ve Kürtaj İtirafları Yayınlanan Ali Sürmeli'nin İmdadına AyYıldız Tim Yetişti

GNS
GNS - Onedio Editörü
12.02.2024 - 10:38

Pek çok dizi ve filmde karşımıza çıkan, başarılı oyunculuğuyla yıllardır ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Ali Sürmeli, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarla gündeme gelmişti. Hesabının çalındığını açıklayan ünlü oyuncunun imdadına AyYıldız Tim yetişti.

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Daha önce sayısız dizi ve filmde rol alan, fakat herkesin aklında Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sı olarak kalan Ali Sürmeli, yıllardır ekranda seyircisi ile buluşan isimlerden.

Daha önce sayısız dizi ve filmde rol alan, fakat herkesin aklında Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sı olarak kalan Ali Sürmeli, yıllardır ekranda seyircisi ile buluşan isimlerden.

Ekranların popüler olan tüm yapımlarında rol aldı diyebileceğimiz Ali Sürmeli; Çukur ve ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol almıştı. Son olarak Adım Farah'ta izlediğimiz usta oyuncu, Aşkın Pusulası isimli dizisi için gün saymaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyayla olan savaşı başına dert açan Ali Sürmeli, bir kez daha Instagram'ın gazabına uğradı ve hesabı çalındı.

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyayla olan savaşı başına dert açan Ali Sürmeli, bir kez daha Instagram'ın gazabına uğradı ve hesabı çalındı.

Adına açılan sahte hesaplar yüzünden savcılığa şikayet duyurusunda bulunan Ali Sürmeli'nin 'alisurmeliofficial' kullanıcı adıyla sahip olduğu profil çalındı.

65 yaşındaki oyuncunun hesabının hikayeler kısmında öncelikle "Arkadaşlar bu akşam 20:00 size önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim." yazan bir paylaşım görüldü.

65 yaşındaki oyuncunun hesabının hikayeler kısmında öncelikle "Arkadaşlar bu akşam 20:00 size önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim." yazan bir paylaşım görüldü.

'Başıma gelen her şeyi hakettim.' yazdığı paylaşımı herkesi şaşkına çevirmişti. Çünkü Ali Sürmeli, Instagram'ı aktif kullanan isimlerden de değildi.

Ardından Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı üzerinden sayısız yazı yayınlanmaya başladı.

Ardından Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı üzerinden sayısız yazı yayınlanmaya başladı.

Bu paylaşımlar arasında Ali Sürmeli'nin vergi kaçırdığı, yasaklı madde kullandığı, genç bir kadını kürtaj yaptırmaya zorladığı gibi akılalmaz ve korkunç ifadeler yer alıyordu.

Aynı zamanda bu paylaşımları yapan kişi kara para akladığı gibi iddialara da yer vermişti.

Aynı zamanda bu paylaşımları yapan kişi kara para akladığı gibi iddialara da yer vermişti.
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Bu olayın ardından Anadolu Adliyesi'ne giden Ali Sürmeli suç duyurusunda bulundu ve yeni bir Instagram hesabı açarak isyan etti.

Bu olayın ardından Anadolu Adliyesi'ne giden Ali Sürmeli suç duyurusunda bulundu ve yeni bir Instagram hesabı açarak isyan etti.

'@alisurmelireal' kullanıcı adıyla yeni bir profil açan Ali Sürmeli, 'Dün öğlen saatlerinde Instagram hesabım bazı kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi ve hesabından yanlış, gerçeklikten uzak paylaşımlar yapıldı. Konu ile ilgili gerekli yerlere şikayetlerimizi yapmış bulunmaktayım. Ben göründüğü gibi işimdeyim, çalışıyorum. Sizden ricam bu paylaşım ve iftiralara itibar etmemeniz' açıklamasını yayınlamıştı.

Olayın ardından AyYıldız Tim hemen harekete geçti. Türkiye'nin en büyük siber hacker grubu, Ali Sürmeli'nin hesabını kurtardıklarını bu paylaşımla duyurdu.

Olayın ardından AyYıldız Tim hemen harekete geçti. Türkiye'nin en büyük siber hacker grubu, Ali Sürmeli'nin hesabını kurtardıklarını bu paylaşımla duyurdu.

'ABD IP kullanan birisi tarafından hacklenen Ali Sürmeli'ye ait hesabı AyYıldız Tim olarak geri almış bulunmaktayız. Hesap Eren Sürmeli'ye tüm güvenlik önlemleri alınarak teslim edilecektir.

Bunun ardından takipçilerinden yorumlar gelmeye başladı.

Bunun ardından takipçilerinden yorumlar gelmeye başladı.

Yazılanların gerçeklik payının olup olmadığı da merak edilen konular arasındaydı.

Yazılanların gerçeklik payının olup olmadığı da merak edilen konular arasındaydı.

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