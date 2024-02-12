Hesabı Çalınıp Uyuşturucu ve Kürtaj İtirafları Yayınlanan Ali Sürmeli'nin İmdadına AyYıldız Tim Yetişti
Hesabı Çalınıp Uyuşturucu ve Kürtaj İtirafları Yayınlanan Ali Sürmeli'nin İmdadına AyYıldız Tim Yetişti
Pek çok dizi ve filmde karşımıza çıkan, başarılı oyunculuğuyla yıllardır ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Ali Sürmeli, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarla gündeme gelmişti. Hesabının çalındığını açıklayan ünlü oyuncunun imdadına AyYıldız Tim yetişti.
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Daha önce sayısız dizi ve filmde rol alan, fakat herkesin aklında Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sı olarak kalan Ali Sürmeli, yıllardır ekranda seyircisi ile buluşan isimlerden.
Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyayla olan savaşı başına dert açan Ali Sürmeli, bir kez daha Instagram'ın gazabına uğradı ve hesabı çalındı.
65 yaşındaki oyuncunun hesabının hikayeler kısmında öncelikle "Arkadaşlar bu akşam 20:00 size önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim." yazan bir paylaşım görüldü.
Ardından Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı üzerinden sayısız yazı yayınlanmaya başladı.
Aynı zamanda bu paylaşımları yapan kişi kara para akladığı gibi iddialara da yer vermişti.
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Bu olayın ardından Anadolu Adliyesi'ne giden Ali Sürmeli suç duyurusunda bulundu ve yeni bir Instagram hesabı açarak isyan etti.
Olayın ardından AyYıldız Tim hemen harekete geçti. Türkiye'nin en büyük siber hacker grubu, Ali Sürmeli'nin hesabını kurtardıklarını bu paylaşımla duyurdu.
Bunun ardından takipçilerinden yorumlar gelmeye başladı.
Yazılanların gerçeklik payının olup olmadığı da merak edilen konular arasındaydı.
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