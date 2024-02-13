Marvel'dan Bomba: 'Gladyatör 2'yi Yeni Bitiren Pedro Pascal Şimdi De Fantastik Dörtlü'nün Yıldızı Mı Olacak?
Marvel'dan Bomba: 'Gladyatör 2'yi Yeni Bitiren Pedro Pascal Şimdi De Fantastik Dörtlü'nün Yıldızı Mı Olacak?
Kaynak: https://gamerant.com/fantastic-four-m...
Marvel'ın çok sevilen (Fantastic Four) Fantastik Dörtlü'yü tekrardan çekme kararı aldığını çoğumuz biliyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Oyuncu kadrosu henüz duyurulmadı, ama Pedro Pascal'ın baş role seçildiğine dair dedikodular çıktı. Detaylar 👇
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Bilmeyenler için (Fantastic Four) 'Fantastik Dörtlü' özel bir görev için yola çıkan dört astronotun hikayesini anlatan 2005 yapımı bir Marvel filmi.
Filmin daha önce de uyarlamaları Marvel tarafından yapıldı.
Marvel'dan henüz resmi bir açıklama gelmese de yeni filmin prodüksiyonuna yakında başlanması bekleniyor.
Haliyle filmin oyuncu seçimi konusunda bir çok dedikodu da çıktı, bunlardan birinin 'Gladyatör 2'nin çekimlerini henüz tamamlayan Pascal'ın bu sefer 'Fantastik Dörtlü'yle kamera karşısına geçeceği.
SAG-AFTRA web sayfasındaki satır, 'Gladiator 2' ile çakışan programlama çatışmasının çözüldüğünü doğruluyor ve Pascal'ın 'Fantastik Dörtlü'deki rolünün ilk resmi doğrulaması olarak hizmet ediyor.
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'Fantastik Dörtlü'deki başrole Pascal'ın geleceği henüz kesin olmasa da söylentinin yanlış olma ihtimali de düşük.
Daha küçük ve ikonik rolleriyle tanıdığımız Pascal'ın bu role gelmesi, onun için mantıklı bir adım olacak gibi duruyor.
Hayranlar, bu sağlam oyuncu seçiminin gelecekte daha iyi şeylerin habercisi olduğunu umuyorlar.
Hatırlarsanız Marvel daha anlatacak çok hikaye, tanıtacak çok karakter olduğunu söylemişti. O karakterlerden birini de Pascal canlandıracak gibi duruyor. Yorumlarda buluşalım 👇
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