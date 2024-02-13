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Marvel'dan Bomba: 'Gladyatör 2'yi Yeni Bitiren Pedro Pascal Şimdi De Fantastik Dörtlü'nün Yıldızı Mı Olacak?

Marvel'dan Bomba: 'Gladyatör 2'yi Yeni Bitiren Pedro Pascal Şimdi De Fantastik Dörtlü'nün Yıldızı Mı Olacak?

Sinema film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 17:26

Marvel'ın çok sevilen (Fantastic Four) Fantastik Dörtlü'yü tekrardan çekme kararı aldığını çoğumuz biliyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Oyuncu kadrosu henüz duyurulmadı, ama Pedro Pascal'ın baş role seçildiğine dair dedikodular çıktı. Detaylar 👇

Kaynak: https://gamerant.com/fantastic-four-m...
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Bilmeyenler için (Fantastic Four) 'Fantastik Dörtlü' özel bir görev için yola çıkan dört astronotun hikayesini anlatan 2005 yapımı bir Marvel filmi.

Bilmeyenler için (Fantastic Four) 'Fantastik Dörtlü' özel bir görev için yola çıkan dört astronotun hikayesini anlatan 2005 yapımı bir Marvel filmi.

Fantastik Dörtlü, uzayda özel bir görev için yola çıkan dört astronotun hikayesini anlatıyor: Sue, Reed, Ben ve Johnny. Ancak, beklenmedik bir kozmik radyasyona maruz kalan bu ekip, farklı özel güçler kazanır. Sue artık görünmez olabilirken, Reed üst seviyede esneklik kazanır, Ben kayaya dönüşür ve Johnny ise alev topuna dönüşerek uçabilir hale gelir. Ancak, bu yeni güçlere adapte olmak hiç de kolay değildir. Fantastik Dörtlü, güçlerini kontrol etmeye çalışırken eski dostlarından bir düşmanla savaşmak zorunda kalır ve dünyayı yok olma tehlikesinden kurtarmaya çalışır. Bu yenilenen macerada başrollerde Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan ve Toby Kebbell yer alıyor.

Daha fazla bilgi için bakabilirsin 👇

Filmin daha önce de uyarlamaları Marvel tarafından yapıldı.

Filmin daha önce de uyarlamaları Marvel tarafından yapıldı.

Marvel Comics çizgi romanlarının en bilinenlerinden 'Fantastik Dörtlü / Fantastic Four', 2005’de 'Fantastik Dörtlü / Fantastic Four' filmi ve peşinden 2007’de 'Fantastik Dörtlü: Gümüş Sörfçü'nün Yükselişi / Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer' devam filmiyle sinema yolculuğuna başlamıştı. 2015'de yapılan Fantastik Dörtlü uyarlaması ise hikayeyi farklı bir perspektiften anlatmıştı.

Marvel'dan henüz resmi bir açıklama gelmese de yeni filmin prodüksiyonuna yakında başlanması bekleniyor.

Marvel'dan henüz resmi bir açıklama gelmese de yeni filmin prodüksiyonuna yakında başlanması bekleniyor.

Marvel'ın Birinci Ailesi'nin yeniden çekimi olan Fantastik Dörtlü MCU'nun yakında prodüksiyona başlaması bekleniyor, ancak Marvel Stüdyoları'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çeşitli kaynaklara göre, Pedro Pascal'ın Reed Richards olarak seçildiği iddia edildi, ancak Marvel Stüdyoları bu raporları doğrulamadı.

Haliyle filmin oyuncu seçimi konusunda bir çok dedikodu da çıktı, bunlardan birinin 'Gladyatör 2'nin çekimlerini henüz tamamlayan Pascal'ın bu sefer 'Fantastik Dörtlü'yle kamera karşısına geçeceği.

Haliyle filmin oyuncu seçimi konusunda bir çok dedikodu da çıktı, bunlardan birinin 'Gladyatör 2'nin çekimlerini henüz tamamlayan Pascal'ın bu sefer 'Fantastik Dörtlü'yle kamera karşısına geçeceği.

Sonuç olarak, Fantastik Dörtlü MCU oyuncu seçimi söylentileri devam ederken, şimdi beklenmedik bir kaynak en önemli oyuncu seçimi söylentisini doğrulamış olabilir. SAG-AFTRA Vakfı web sitesindeki bir sayfa, sevilen başrol oyuncusu Pascal'ın kariyerine ilişkin geriye dönük bir bakış sunarken, biraz fazla açıklama yapmış gibi görünüyor. 'Pascal, yakın zamanda Ridley Scott'un merakla beklenen GLADYATÖR 2'sinin çekimlerini tamamladı ve yakında Marvel Stüdyoları'nın FANTASTIC FOUR'u için kamera karşısına geçecek,' şeklinde biyografi bölümünde bir not yer alıyordu.

SAG-AFTRA web sayfasındaki satır, 'Gladiator 2' ile çakışan programlama çatışmasının çözüldüğünü doğruluyor ve Pascal'ın 'Fantastik Dörtlü'deki rolünün ilk resmi doğrulaması olarak hizmet ediyor.

SAG-AFTRA web sayfasındaki satır, 'Gladiator 2' ile çakışan programlama çatışmasının çözüldüğünü doğruluyor ve Pascal'ın 'Fantastik Dörtlü'deki rolünün ilk resmi doğrulaması olarak hizmet ediyor.

Web sitesindeki giriş sonradan Pascal'ın 'Fantastik Dörtlü'deki rolü hakkındaki duyuruyu kaldırmak için düzeltilmiş olsa da, iş işten geçmiş durumda. Aylardır her türlü spekülasyon masada dururken, Adam Driver'ın Bay Fantastik rolünü üstleneceği yönündeki söylentiler de dahil olmak üzere, en belirgin ve popüler söylentiler Pascal'ın bu rol için uygun olduğunu iddia ediyordu. Ancak, Fantastik Dörtlü'nün oyuncu seçimi, çekim detaylarının düzeltilmesine bağlı olduğu belirtildi.

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'Fantastik Dörtlü'deki başrole Pascal'ın geleceği henüz kesin olmasa da söylentinin yanlış olma ihtimali de düşük.

'Fantastik Dörtlü'deki başrole Pascal'ın geleceği henüz kesin olmasa da söylentinin yanlış olma ihtimali de düşük.

Marvel Stüdyoları patronu Feige'in, MCU'nun planları için hayati bir öneme sahip olarak nitelediği belirgin bir role Pascal'ın gelmesinin onun ününe ün katacağını düşünüyoruz. Fantastik Dörtlü rolünün gerçekten onun olacağının kesin bir garantisi olmamakla birlikte, bilginin yanlış olduğu ihtimali oldukça düşük ve bu muhtemelen web sayfası yazarının yaptığı doğru ve potansiyel olarak büyük bir hata

Daha küçük ve ikonik rolleriyle tanıdığımız Pascal'ın bu role gelmesi, onun için mantıklı bir adım olacak gibi duruyor.

Daha küçük ve ikonik rolleriyle tanıdığımız Pascal'ın bu role gelmesi, onun için mantıklı bir adım olacak gibi duruyor.

Son zamanlarda kamuoyunun algısı, Pascal'ın nihai bir franchise oyuncusu olabileceği yönünde. Star Wars, DC, Game of Thrones, The Last of Us gibi belirgin ve hayranların sevdiği rollerin yanı sıra, birçok daha ikonik franchise'da daha küçük rolleriyle, MCU, Pascal için sonraki mantıklı adımdı ve hayranlar bu adımı heyecanla bekliyor. Tecrübe ve yetenek açısından, rol güvenilir ellerde olacaktır.

Hayranlar, bu sağlam oyuncu seçiminin gelecekte daha iyi şeylerin habercisi olduğunu umuyorlar.

Hayranlar, bu sağlam oyuncu seçiminin gelecekte daha iyi şeylerin habercisi olduğunu umuyorlar.

Marvel'ın Fantastik Dörtlü konusundaki talihsizliği yeni değil ve şimdi şirketin ilk ailesinin, son derece başarılı ve şu anda sıkıntılı olan MCU'ya katılmasıyla bahisler çok daha yüksek. Tek kesin şey varsa, SAG-AFTRA Vakfı web sitesinin sayfalarını daha fazla kişinin ziyaret edeceği.

Hatırlarsanız Marvel daha anlatacak çok hikaye, tanıtacak çok karakter olduğunu söylemişti. O karakterlerden birini de Pascal canlandıracak gibi duruyor. Yorumlarda buluşalım 👇

Hatırlarsanız Marvel daha anlatacak çok hikaye, tanıtacak çok karakter olduğunu söylemişti. O karakterlerden birini de Pascal canlandıracak gibi duruyor. Yorumlarda buluşalım 👇

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