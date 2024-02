Marvel'dan Bomba: 'Gladyatör 2'yi Yeni Bitiren Pedro Pascal Şimdi De Fantastik Dörtlü'nün Yıldızı Mı Olacak?

Son zamanlarda kamuoyunun algısı, Pascal'ın nihai bir franchise oyuncusu olabileceği yönünde. Star Wars, DC, Game of Thrones, The Last of Us gibi belirgin ve hayranların sevdiği rollerin yanı sıra, birçok daha ikonik franchise'da daha küçük rolleriyle, MCU, Pascal için sonraki mantıklı adımdı ve hayranlar bu adımı heyecanla bekliyor. Tecrübe ve yetenek açısından, rol güvenilir ellerde olacaktır.