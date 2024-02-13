Marvel'dan Bomba: 'Gladyatör 2'yi Yeni Bitiren Pedro Pascal Şimdi De Fantastik Dörtlü'nün Yıldızı Mı Olacak?

Fantastik Dörtlü, uzayda özel bir görev için yola çıkan dört astronotun hikayesini anlatıyor: Sue, Reed, Ben ve Johnny. Ancak, beklenmedik bir kozmik radyasyona maruz kalan bu ekip, farklı özel güçler kazanır. Sue artık görünmez olabilirken, Reed üst seviyede esneklik kazanır, Ben kayaya dönüşür ve Johnny ise alev topuna dönüşerek uçabilir hale gelir. Ancak, bu yeni güçlere adapte olmak hiç de kolay değildir. Fantastik Dörtlü, güçlerini kontrol etmeye çalışırken eski dostlarından bir düşmanla savaşmak zorunda kalır ve dünyayı yok olma tehlikesinden kurtarmaya çalışır. Bu yenilenen macerada başrollerde Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan ve Toby Kebbell yer alıyor.