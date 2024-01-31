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''Wonka'' Sadece Çikolata Fabrikasıyla Değil Aynı Zamanda Gişede de Çığır Açıyor

''Wonka'' Sadece Çikolata Fabrikasıyla Değil Aynı Zamanda Gişede de Çığır Açıyor

Sinema film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 23:08

2005 yapımı'Charlie and the Chocolate Factory' filmindeki Willy Wonka'nın çikolata fabrikasını açmadan önceki maceralarını konu alan 'Wonka' ,filmi vizyona girdiğinden beri içinde bulunduğumuz yılın en çok izlenen filmleri arasında. E haliyle bir gişe rekoru kırmaya da yakın. Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://collider.com/wonka-global-box...
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Bilmeyenler için "Wonka", "Charlie'nin Çikolata Fabrikası"nda izlediğimiz Willy Wonka'nın maceralarına odaklanıyor.

Bilmeyenler için "Wonka", "Charlie'nin Çikolata Fabrikası"nda izlediğimiz Willy Wonka'nın maceralarına odaklanıyor.

Willy Wonka kimdir? Willy Wonka, Wonka'nın baş kahramanıdır ve Timothée Chalamet başroldeki karakteri canlandırmaktadır. Film resmi olarak 1971 yapımı Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası'nın öncesini anlatıyor ve Chalamet'nin karakteri Gene Wilder'ın karakterinin genç versiyonu. Bu filmde, onun meşhur çikolata fabrikasının açılışından önceki maceralarını görüyoruz.

"Wonka" oyuncu kadrosuyla da göz kamaştırıyor.

"Wonka" oyuncu kadrosuyla da göz kamaştırıyor.

Filmin A-list kadrosunda ayrıca Calah Lane, Keegan Michael-Key, Hugh Grant, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman ve daha fazlası yer alıyor. King, Simon Farnaby ile birlikte yazdığı senaryodan uyarlanan filmin yönetmenliğini ve yürütücü yapımcılığını üstlendi. Wonka şu anda sinemalarda ve 30 Ocak'ta dijital satın alma ve kiralama için vizyona girecek. Film 27 Şubat'tan itibaren 4K ultra HD, Blu-ray ve DVD olarak satın alınabilecek.

Film gösterime girdiği ilk haftadan bu yana sinema salonlarında en çok tercih edilen film oldu.

Film gösterime girdiği ilk haftadan bu yana sinema salonlarında en çok tercih edilen film oldu.

Paul King'in yönettiği ve Willy Wonka'nın hayatını anlatan müzikal ön film, gösterime girmesinin üzerinden neredeyse iki ay geçmesine rağmen izleyicileri büyülemeye devam ederken, ''Wonka'' sinemaseverler için hala şehirdeki en tatlı seçenek olduğunu kanıtlıyor. Filmde Timothée Chalamet, bir zamanlar Gene Wilder ve Johnny Depp tarafından canlandırılan efsanevi rolü devralarak ünlü çikolatacıyı canlandırıyor. Film, annesinin ölümünün ardından itibarını kazanmaya çalışan çiçeği burnunda bir çikolatacı olan Wonka'nın erken dönem hayatını anlatıyor. Kendi şekerleme imparatorluğunu kurmak için çıktığı yolculukta kendisini Çikolata Karteli'yle yüzleşmek zorunda buluyor ve macera başlıyor.

E haliyle de filmin kazancı dudak uçuklattı.

E haliyle de filmin kazancı dudak uçuklattı.

'Wonka', bu hafta sonu Amerika'da 5,91 milyon dolar hasılat elde ederek bir önceki hafta sonuna göre %12'lik kayda değer bir düşüş yaşadı ve Amerika'daki kazancını toplam 195 milyon dolara çıkardı. Uluslararası alanda ise, yurtdışındaki 77 pazardan yaklaşık 7,8 milyon dolar toplayarak sadece %33'lük etkileyici bir düşüş gösterdi. Filmin uluslararası kazancı şu anda 356,9 milyon dolara ulaştı ve küresel kümülatif toplam 552,0 milyon dolara ulaştı.

"Wonka" ondan önceki uyarlamalardan arayı baya açmış durumda.

"Wonka" ondan önceki uyarlamalardan arayı baya açmış durumda.

''Wonka'', Roald Dahl romanının son uyarlamasını çoktan geride bıraktı. Tim Burton'ın ''Charlie'nin Çikolata Fabrikası'' karışık eleştirilere rağmen dünya çapında 475 milyon dolar kazandı. Buna karşılık, Wonka parlak eleştiriler aldı ve film sinemalarda iyi oynamaya devam ediyor. Rotten Tomatoes eleştiri toplayıcı web sitesinde, film %83 olumlu ve onaylı yeni bir puana sahip, ayrıca %91 seyirci puanı da filmin aile izleyicileri tarafından ne kadar iyi karşılandığını gösteriyor.

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