''Wonka'' Sadece Çikolata Fabrikasıyla Değil Aynı Zamanda Gişede de Çığır Açıyor
''Wonka'' Sadece Çikolata Fabrikasıyla Değil Aynı Zamanda Gişede de Çığır Açıyor
Kaynak: https://collider.com/wonka-global-box...
2005 yapımı'Charlie and the Chocolate Factory' filmindeki Willy Wonka'nın çikolata fabrikasını açmadan önceki maceralarını konu alan 'Wonka' ,filmi vizyona girdiğinden beri içinde bulunduğumuz yılın en çok izlenen filmleri arasında. E haliyle bir gişe rekoru kırmaya da yakın. Detaylar aşağıda 👇
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Bilmeyenler için "Wonka", "Charlie'nin Çikolata Fabrikası"nda izlediğimiz Willy Wonka'nın maceralarına odaklanıyor.
"Wonka" oyuncu kadrosuyla da göz kamaştırıyor.
Film gösterime girdiği ilk haftadan bu yana sinema salonlarında en çok tercih edilen film oldu.
E haliyle de filmin kazancı dudak uçuklattı.
"Wonka" ondan önceki uyarlamalardan arayı baya açmış durumda.
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