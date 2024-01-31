''Wonka'' Sadece Çikolata Fabrikasıyla Değil Aynı Zamanda Gişede de Çığır Açıyor

'Wonka', bu hafta sonu Amerika'da 5,91 milyon dolar hasılat elde ederek bir önceki hafta sonuna göre %12'lik kayda değer bir düşüş yaşadı ve Amerika'daki kazancını toplam 195 milyon dolara çıkardı. Uluslararası alanda ise, yurtdışındaki 77 pazardan yaklaşık 7,8 milyon dolar toplayarak sadece %33'lük etkileyici bir düşüş gösterdi. Filmin uluslararası kazancı şu anda 356,9 milyon dolara ulaştı ve küresel kümülatif toplam 552,0 milyon dolara ulaştı.