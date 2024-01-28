İzlerken "Nasıl Oscar Ödüllerine Aday Olamadı" Diyerek İç Geçireceğiniz Birbirinden Kaliteli Filmler

IMDb: 6,4

'Showing Up' filmi, yönetmen Kelly Reichardt ile dördüncü kez film yapan Michelle Williams'ın performansına odaklanan ve 'Wendy and Lucy'den bu yana ikilinin en iyisi olarak nitelendirebileceğimiz bir film. Lizzy Carr (Williams), galeri sergisinde sunacağı seramik figürleri tamamlayan bir heykeltıraş. Eğer hedefine ulaşamazsa, tüm yeteneğine rağmen heykelleri sadece bir hobi olabilir. Jo adlı esrarengiz rakip sanatçı ve ev sahibiyle karmaşık bir ilişki içine sürüklenir. İkilinin etkileşimleri genellikle gerilim ve çatışma doludur. Bir gün Lizzy'nin kedisinin bir güvercini yaralaması üzerine, beklenmedik bir şekilde Jo, yaralı kuşu kurtarmak için ortaya çıkar. İsteksizce Lizzy, yaratığına bakma görevini üstlenir ve zamanla aralarında garip bir bağ oluşur. Ancak Lizzy'nin önemli bir eseri gizemli bir fırın yangınında yok olurken, kardeşinin zihinsel durumu istikrarsızlaşırken, belirsizlik gölgeleri yaklaşan sergisinin üzerine düşer. Kaosun ortasında Lizzy'nin ailesi beklenmedik bir şekilde sergide belirir, olaylara daha fazla gizem katar. Jo da sahneye çıkar ve kurtarılan güvercini getirir; ancak kuş beklenmedik bir şekilde kafesinden kaçar. Lizzy ve Jo, kuşun belki de başından beri kendi gizemli niyetlere sahip olabileceğini keşfetmek için bir arayışa girişirler.