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İzlerken "Nasıl Oscar Ödüllerine Aday Olamadı" Diyerek İç Geçireceğiniz Birbirinden Kaliteli Filmler

İzlerken "Nasıl Oscar Ödüllerine Aday Olamadı" Diyerek İç Geçireceğiniz Birbirinden Kaliteli Filmler

film Oscar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 16:01

2024 Oscar Adaylıkları açıklandı. 2023 boyunca hem eleştirmenler hem de bizler tarafından çeşitli övgüler alan bazı filmler listeye girerken bazıları da Akademi tarafından göz ardı edildi. Sizin için bütün çabalarına rağmen listeye girememiş o 25 filmi derledik. İşte Oscar'ın kabul etmediği o liste 👇

Kaynak: https://variety.com/lists/oscar-snubs...
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25. All Dirt Roads Taste of Salt (2023)

25. All Dirt Roads Taste of Salt (2023)

IMDb: 5,8

'All Dirt Roads Taste of Salt,' Barry Jenkins'in yapımcılığını üstlendiği ve Oscar tarafından reddedilen bir A24 filmi. Ancak yazar ve yönetmen Raven Jackson'ın lirik vizyonu, ne kadar muazzam olursa olsun, Akademi'yi etkilemek her zaman zor bir görevdir. 'All Dirt Roads Taste of Salt' Mississippi'de yaşayan Siyahi bir kadın olan Mack'in hayatına odaklanıyor. Çocukluğundan yetişkinliğine kadar Mack’in yaşamının ele alındığı süreçte beklenti, aşk ve kalp kırıklığı arasında dolanılıyor.Variety'nin incelemesine göre: ' Raven Jackson'ın eseri, dört on yıl boyunca siyah bir kadının Mississippi kırsal yaşamına dair düşünceli ve parçalı bir portre sunuyor. Gelenek, aile ve bellek araştırmasına derin bir bağlılık taşıyan film, başlığın duyusal ve çağrıştırmalı dilini, dokunsal 35mm görüntüsü ile hak ediyor. ''

24. Eileen (2023)

24. Eileen (2023)

IMDb: 6,1

Psychoseksüel gerilim filmi 'Eileen', Akademi'nin zevkine fazlasıyla cesur bir tür değişimi olacak kadar iddialıydı, ancak umarız bir gün Oscar seçmenleri böylesine çılgın filmleri ve Anne Hathaway'in burada yarattığı seksi ve hipnotik yardımcı performansları sevmeye başlar. 1960'ların hikayesi, iki kadının (Thomasin McKenzie ve  Anne Hathaway) bir gençlik cezaevi tesisinde çalışırken kurduğu bir ilişkiye odaklanıyor. Eileen, kasvetli bir hayatın içinde sonsuz sefalete doğru ilerleyen garip bir genç kadının hikayesini anlatıyor. 1960'ların soğuk Boston'unda, Eileen, babasının kasvetli evi ile çalıştığı hapishanedeki meslektaşları arasında gidip gelen bir kadındır. Eileen, sıkıcı günlerini büyük şehre kaçma hayalleri kurarak geçirirken, hayatı hapishaneye yeni gelen bir danışman olan Rebecca'nın varlığıyla tamamen değişir. Kurtarıcı bir dostluk olasılığı belirdiğinde, Eileen'ın karanlığında tuhaf bir ışık huzmesi oluşur ve yeni bulduğu güvendiği kişi, onu her şeyi değiştirecek şok edici bir suçun içine iter.

23. Monica (2023)

23. Monica (2023)

IMDb: 6,3

'Transparent' dizisinin yükselen yıldızı Trace Lysette, Andrea Pallaoro'nun göz alıcı dramı 'Monica'da sergilediği performansla Independent Spirit Ödülleri'nde en iyi başrol adaylığını hak etti. Ancak, bu ödül sezonunda ödül şansları burada maalesef sınırlı kaldı. Lysette, filmde, ölmekte olan annesine bakmak için ailesinin yanına dönen bir trans kadını canlandırıyor. Lysette, başroldeki duygusal performansıyla öyle bir inandırıcılık sağlıyor ki, filmdeki en samimi anlar bile epik bir duygusal ağırlığa sahip oluyor. Başkarakteri Trace Lysette'in canlandırdığı bir trans kadın olan Monica, bir yandan seks işçisi gibi çalışan, bir yandan da belirli ilişki sorunlarını telefonla iletişim kuramama sorunu üzerinden yansıtan bir karakterdir. Bir gün, hiç tanışmadığı görümcesi Laura'dan (Emily Browning) annesi Eugenia'nın (Patricia Clarkson) ciddi şekilde hasta olduğu bilgisini içeren bir telefon alır. Monica, annesini son olarak genç bir ergen olarak evden kovduğu yıllardan beri görmemiştir. Ancak bir şey onu eve dönmeye zorlar.

22. Showing Up (2022)

22. Showing Up (2022)

IMDb: 6,4

'Showing Up' filmi, yönetmen Kelly Reichardt ile dördüncü kez film yapan Michelle Williams'ın performansına odaklanan ve 'Wendy and Lucy'den bu yana ikilinin en iyisi olarak nitelendirebileceğimiz bir film. Lizzy Carr (Williams), galeri sergisinde sunacağı seramik figürleri tamamlayan bir heykeltıraş. Eğer hedefine ulaşamazsa, tüm yeteneğine rağmen heykelleri sadece bir hobi olabilir. Jo adlı esrarengiz rakip sanatçı ve ev sahibiyle karmaşık bir ilişki içine sürüklenir. İkilinin etkileşimleri genellikle gerilim ve çatışma doludur. Bir gün Lizzy'nin kedisinin bir güvercini yaralaması üzerine, beklenmedik bir şekilde Jo, yaralı kuşu kurtarmak için ortaya çıkar. İsteksizce Lizzy, yaratığına bakma görevini üstlenir ve zamanla aralarında garip bir bağ oluşur. Ancak Lizzy'nin önemli bir eseri gizemli bir fırın yangınında yok olurken, kardeşinin zihinsel durumu istikrarsızlaşırken, belirsizlik gölgeleri yaklaşan sergisinin üzerine düşer. Kaosun ortasında Lizzy'nin ailesi beklenmedik bir şekilde sergide belirir, olaylara daha fazla gizem katar. Jo da sahneye çıkar ve kurtarılan güvercini getirir; ancak kuş beklenmedik bir şekilde kafesinden kaçar. Lizzy ve Jo, kuşun belki de başından beri kendi gizemli niyetlere sahip olabileceğini keşfetmek için bir arayışa girişirler.

21. Fair Play (2023)

21. Fair Play (2023)

IMDb: 6,5

Chloe Domont'un Sundance'de büyük yankı uyandıran filmi 'Fair Play', en azından senaryo dalında aday olması gereken bir yapımdı, ancak Netflix'in diğer Oscar adayları olan 'Maestro' ve 'May December' bu ödül sezonunda öncelik kazandı. Film hedge fon analistleri Luke (Alden Ehrenreich) ve Emily (Phoebe Dynevor) arasındaki ciddi ilişkiyi konu alıyor. İlişkiyi gizli tutmak zorundalar çünkü ilişkileri şirketlerinin kurallarını ihlal ediyor. Acımasız bir koruma fonundaki beklenmedik bir terfi, genç bir çiftin ilişkisini uçurumun eşiğine getirir. Bu süreç kısa bir süre önce nişanlanan çifti, yollarını ayırmakla tehdit eder.

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20. Cassandro (2023)

20. Cassandro (2023)

IMDb: 6,5

Gael Garcia Bernal, 'Cassandro' filmiyle, açıkça eşcinsel Meksikalı güreşçinin gerçek hikayesini anlatan performansıyla çok daha büyük bir Oscar adayı olmalıydı. Bernal, sıkça Akademi tarafından göz ardı edilmiş olsa da, burada en derinden hissedilen ve güzel performanslarından birini sergiliyor.'Cassandro,' açıkça eşcinsel Meksikalı güreşçi Cassandro'nun gerçek yaşam hikayesini konu alıyor. Homofobik bir spor dalında ün kazanan Cassandro'nun yolu, zorluklarla dolu bir mücadele, ün ve zaferle şekilleniyor. Gael Garcia Bernal'ın canlandırdığı Cassandro'nun yaşamı, eşcinselliğini açıkça ifade ettiği bu zorlu spor dünyasında nasıl başarı elde ettiğini ve kendine özgü kimliğini nasıl koruduğunu anlatan dokunaklı bir portreye dönüşüyor.

19. Asteroid City (2023)

19. Asteroid City (2023)

IMDb: 6,5

Wes Anderson'ın 'Asteroid City' filmi, onun en tartışmalı filmlerinden biri olabilir. Ancak filmin kostüm ve prodüksiyon tasarımının göz alıcı güzelliğini inkar etmek mümkün değil. Her Anderson filmi gibi, film görsel açıdan şaşırtıcı derecede çarpıcı ve bu nedenle Akademi en iyi prodüksiyon tasarımı gibi bir kategoride bile aday göstermediğinde çok şaşırdık. Bir yazarın dünya çapında ünlü kurgusal oyununu takip eden film, yaslı bir babanın teknoloji takıntılı ailesiyle küçük bir kırsal Asteroid City'ye giderek gençlerin astronomi etkinliğine katıldığı hikayesini konu alıyor ve bu seyahatinin onun dünya görüşünü sonsuza kadar değiştirmesini anlatıyor.

18. Priscilla (2023)

18. Priscilla (2023)

IMDb: 6,7

Sofia Coppola'nın 'Priscilla' filmi, başroldeki Cailee Spaeny'nin canlandırdığı genç Priscilla'nın hikayesini anlatıyor. Bilmeyenler için, Priscilla Presley ve ünlü Rock yıldızı Elvis Presley dünyanın en ünlü çiftlerinden biri. Film de onların arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Priscilla'nın tipik bir Amerikan genç kızı olarak tanımlandığı zamanına odaklanıyor.  Filmde Priscilla'nın macera dolu yaşamına tanıklık ederken, aynı zamanda Elvis'i sessizce tehdit eden Jacob Elordi'nin yardımcı performansını ve Coppola'nın ustaca yönetimini içeriyor. Spaeny'nin etkileyici performansı, filmi duygusal bir derinlikle dolduruyor, ancak ne yazık ki Oscar bu yükselen yıldızı da görmezden geldi.

17. Passages (2023)

17. Passages (2023)

IMDb: 6,7

'Passages,' Paris'te bir film yöneticisi (Franz Rogowski), sanatçı kocası (Ben Whishaw) ve bir ilkokul öğretmeni (Adèle Exarchopoulos) arasında geçen bir aşk üçgenine odaklanıyor. Franz Rogowski'nin New York Film Critics Circle ödüllerinden en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmasına rağmen, film nedense gerçek bir ödül gücü kazanamadı. Yönetmen Tomas'ın (Franz Rogowski) en yeni filmi çekimleri tamamlandığında, kutlamalar kocası Martin (Ben Whishaw), film ekibi ve diğer davetlilerle başlar. Bu arada, genç öğretmen Agathe (Adèle Exarchopoulos), Tomas'ı dansa davet eder. Kısa süre içinde, Tomas ile Agathe arasında ateşli bir ilişki başlar. Bu sadece Tomas ile Martin arasındaki ilişkiyi değil, aynı zamanda üç ana karakterin hayatındaki dairesel çemberlerde de derin etkiler yaratır. Kişisel sorunlar, profesyonel hayatları bölerken, arkadaşlar ve aile üyeleri ellerine geçen fırsatı değerlendirir. Üçlü ilişki düzeni, karmaşık durumlar ortaya çıktıkça daha fazla gerilir, bu da dostlukları, aile bağlarını ve duygusal sınırları sınar.

16. Polite Society (2023)

16. Polite Society (2023)

IMDb: 6,8

Bu yüksek tempolu karışım, kung fu, bilim kurgu ve Bollywood arasında neşeyle sıçrayan bir film.  Ria, kız kardeşinin nişanını bozmaya karar veren genç bir dublördür. Ria'nın naifçe başlayan hikayesi, kahramanımızın düğünü ailesinden ve arkadaşlarından uzaklaşmadan durdurmaya kararlı olduğu daha karmaşık bir hal alır. 'Polite Society', kız kardeşlik sevgisi, ebeveyn hayal kırıklığı ve cesur eylemin neşeli bir karışımını sunar. Arkadaşlarının yardımını isteyerek, Ria bağımsızlık ve kız kardeşlik adına gerçekleştirilebilecek en iddialı düğün soygununu yapmaya çalışır. Yükseltilmiş gerçeklik ve kamera çalışması, 'Society'yi Edgar Wright'ın 'Scott Pilgrim'i ile harika bir eşlikçi yapar. Üçüncü perde çılgın bir hal aldığında bile, Ria'nın günü kurtarmasına destek olmamak imkansız.

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15. Beau Is Afraid (2023)

15. Beau Is Afraid (2023)

IMDb: 6,7

A24, 'Hereditary' ve 'Midsommar' filmlerinin yönetmeni Ari Aster'ın üçüncü filmi 'Beau Is Afraid'i büyük ekranda hayata geçirmek için 35 milyon dolar harcadı. Film, küresel gişede sadece 10 milyon doların biraz üzerinde bir hasılat elde ederek yılın en tartışmalı filmlerinden biri oldu. Filmin neredeyse üç saat süren delice ve yorucu bir deneyim olabileceği söylenebilir ama kesinlike o üç saate değeceğini düşünüyoruz. Karanlık bir geçmişle boğuşan Beau, annesinin hayaletiyle uğraşır. Hayatındaki sırları çözmek ve annesiyle yeniden bir araya gelmek için cesur bir yolculuğa çıkar. Derin fobileri, ağır suçluluk duyguları ve tehditkar bir ebeveynle yüzleşerek, kendi içsel şeytanlarına karşı savaşmalıdır. İlaçlar artık işe yaramaz hale geldiğinde, Beau'nun korkularıyla yüzleşmesi gerekir. Ancak evren, onun zaferine karşı komplo kurmaktadır ve son yaklaşmaktadır.

14. The Killer (2023)

14. The Killer (2023)

IMDb: 6,8

David Fincher'ın 'The Killer'ı asla en iyi film adayı olacak gibi görünmese de, bu eğlenceli uyarlamayı izlediğinizde, muhtemelen en iyi ses ve en iyi film kurgu kategorilerinde büyük bir aday (belki de Oscar favorisi) olması gerektiğini düşüneceksiniz. Yalnız ve soğukkanlı, yöntemli ve vicdan ya da pişmanlık duygularından arınmış bir adam, gölgede bekleyen, bir sonraki hedefini gözleyen bir katil. Ve ne kadar beklerse, o kadar zihnini kaybettiğini düşünüyor, soğukkanlılığını kaybetmemeye çalışıyor. Bu film sadece profesyonel bir suikastçının, ahlaki bir pusula olmadan kaybolmuş olduğu acımasız, kanlı ve şık bir noir hikayesi değil aynı zamanda silahlarla dolu ve yavaşça akıl sağlığını yitiren bir adamın durum analizi.

13. Ferrari (2023)

13. Ferrari (2023)

IMDb: 6,8

Micheal Mann'ın 'Ferrari'si, bu yıl Oscar'lara girecek kadar enerji bulamadı. Bu, özellikle Penelope Cruz'un Oscar dedikoduları ve yardımcı rolündeki performansı için SAG Ödülü adaylığı göz önüne alındığında bir hayal kırıklığı. 1957 yazında geçen hikaye, eski yarış pilotu Ferrari'nin kriz anında olduğu bir dönemi konu alıyor. Bir zamanlar hiçbir şeyleri olmayan Ferrari ve eşi Laura'nın şirketini iflas tehdidi altında. Fırtınalı bir evlilikleri, bir oğullarını yas tutma ve diğerini kabul etme mücadelesi içinde. Zararları telafi etmeye karar verir ve tek bir yarışta şansını denemeye karar verir.

12. Memory (2023)

12. Memory (2023)

IMDb: 7

Jessica Chastain ve Peter Sarsgaard, 'Memory' filmindeki performanslarıyla Venedik Film Festivali'nden övgü topladı. Sarsgaard, en iyi aktör ödülünü dahi kazandı. Ancak dağıtıcı Ketchup Entertainment, bu duygusal karakter çalışmasını gerçek bir aday haline getirecek bir Oscar kampanyası bütçesine sahip değildi. Chastain, filmde Sylvia olarak yer alıyor, bir sosyal hizmet uzmanı ve alkol bağımlılığından kurtulan, demansla mücadele eden eski bir lise arkadaşına bakıcı olan bir karakteri canlandırıyor. Memory, birbirlerine derin aşık olan bir çiftin hikayesini konun ediyor. Birbirlerine aşık olan çift, ilişkilerini geliştirmeye çalışırken travma, bunama, hafıza, kimlik ve güven gibi derin sorunlarla da uğraşmak zorunda kalıyorlar.

11. Dream Scenario (2023)

11. Dream Scenario (2023)

IMDb: 7

A24 bu yıl ödül sezonunda zorlu bir dönem geçiriyor gibi görünüyor. Stüdyonun 'Past Lives' adlı filmi adaylık elde etti, ancak 'Dream Scenario,' 'Priscilla,' ve 'The Iron Claw' gibi diğer başlıklar tamamen dışlandı. Özellikle Nicolas Cage'in başrolde yer aldığı 'Dream Scenario' filminde, Cage'in dünya çapında bir ünlü haline gelen bir karakteri canlandırması, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde büyük ilgi çekmişti.  Paul Matthews, olağanüstü biyolojiye ilgi duyan ve kendi anonimliği konusunda endişe duyan durgun bir aile adamı ve öğretim üyesidir. Bir gün, başkalarının rüyalarında hızla belirmeye başladığını keşfeder. Gerçek hayattaki gibi, rüyadaki varlığı sıradan ve müdahaleci değildir. Bununla birlikte bir anda ünlü olur ve uzun süredir mahrum kaldığı ilgiyle karşılaşır. Ancak Paul, onun hakkındaki vizyonları normdan önemli ölçüde farklı olan bir rüyacıyla karşılaştığında, rüyalarında kendi benliklerinin bilinçaltı içinde neden şiddetli bir hal aldığını anlamak için şöhretin Faustvari anlaşmasıyla başa çıkmak zorunda kalır.

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10. Origin (2023)

10. Origin (2023)

IMDb: 7

Aunjanue Ellis-Taylor'ın muazzam başrol performansı bizce bir Oscar adaylığını hak etti, ancak Akademi maalesef bu önemli yapımı göz ardı etti. Film bir grup insanın başkalarının onları egemen kılması için insanlık dışı bir sistem yaratma sürecine odaklanıyor. Bu dinamikle ilgili olarak Pulitzer ödüllü yazar Isabel Wilkerson'un Nazi Almanyası ve Hint kast sistemi gibi benzerlikler bulduğu bir dinamik. DuVernay, Wilkerson'ın araştırmasını kişiselleştiriyor ve bir kadının (Trayvon Martin cinayeti, günlük ırkçılık, sevdiklerini kaybetme gibi) ulusal trajedi ve kişisel zorluklarla nasıl başa çıktığını dramatize ederek ülkenin en zorlu konularından birine farklı bir açıdan yaklaşıyor.

9. A Thousand and One (2023)

9. A Thousand and One (2023)

IMDb: 7

A.V. Rockwell'ın ilk uzun metrajlı filmi 'A Thousand and One', genç bir annenin oğluyla yeniden bağlantı kurma çabalarını konu alıyor. Film, 2023 Sundance Film Festivali'nde büyük jüri ödülünü kazanarak dikkat çekti. 1994'te salıverilen Inez, oğlu Terry'yi kaçırarak onunla birlikte Harlem'e gider. Terry'nin başarılı bir öğrenci olmasına rağmen yaşadığı zorluklar ve aile içi sorunlarla mücadele eder. Terry, bilinmeyen bir evde yerleştirilir ve gerçek annesinin kimliği ortaya çıkar. İkisi tekrar ayrılırken, Inez, Terry'ye 'bu vedalaşma değil' diye söz verir.Teyana Taylor'ın etkileyici performansı, karakterin yaşadığı zorluklar ve aceleci kararlarla dolu küçük bir trajik hikayeyi, hayatta kalma, kararlılık ve yaratıcılığın takdir edilen bir portresine dönüştürüyor. Bu içsel drama, Sundance'ten çıkış yaptığı dönemde çok dikkat çekmişti. Bu sene Oscar'a aday gösterilmemesine şaşırmadık desek yalan olmaz.

8. Flora and Son (2023)

8. Flora and Son (2023)

IMDb: 7

John Carney, 'Once' ve 'Sing Street' yönetmeni, 2023 Sundance Film Festivali'nin en büyük çıkış yapan filmlerinden birine imza attı: 'Flora and Son.' Eve Hewson'ın başrolde olduğu film, çalkantılı bir genç oğluyla bağ kurmak için gitar çalmaya başlayan mücadeleci bir bekar annenin hikayesini anlatıyor. Joseph Gordon-Levitt, Hewson'ın annesine müziğin gücünü öğreten Los Angeles'ta düşmüş bir müzisyeni canlandırıyor. Flora, asi oğlu Max ile başa çıkmak için mücadele eden bir bekar annedir. Max'in suç işlemesi üzerine polis, ona bir hobi edinmesini önerir. Flora, oğlu için bir gitar bulur ve bir kişinin çöpünün bir ailenin kurtuluşu olabileceğini keşfeder. Bu sıra dışı hikaye, müzikle bağ kurmanın gücünü ve umudu anlatıyor.

7. Of An Age (2022)

7. Of An Age (2022)

IMDb: 7,1

Avustralyalı yazar ve yönetmen Goran Stolevski, 'Of an Age' adlı filmde, genç bir adamın, 24 saat içinde dans partnerinin kardeşiyle samimi bir ilişki geliştirdiği bir gönül serüveni dramı oluşturuyor. Stolevski'nin el kamerasıyla çektiği film, ilk aşkın baş döndürücü ve büyüleyici çekimine odaklanıyor. Senaryosu, kişinin cinselliğini  kabullenme sürecinde sıcak birini bulmanın nezaketini, ancak onu sürdürmek için yeterli zamanın olmamasının acısıyla birleştiriyor. Filmdeki ana karakter cinselliğini benimsemeyi öğrenirken, Stolevski romantik dramasının klişe queer kabulüne dönüşmesine izin vermiyor, bu da filmi daha da ferahlatıcı kılıyor.

6. The Burial (2023)

6. The Burial (2023)

IMDb: 7,1

Jamie Foxx, Maggie Betts'in 'The Burial' adlı filminde, aile işini kurtarmak için bir cenaze evi sahibi (Tommy Lee Jones) tarafından işe alınan pürüzsüz konuşan bir avukatı canlandırarak Toronto Film Festivali'nde övgü topladı. Cenaze evi işleten Jeremiah O'Keefe, büyük bir holding tarafından dolandırıldığını düşünerek başarılı avukat Willie Gary'yi işe alır. Gary, O'Keefe ailesinin işini kurtarmak ve haksızlığa karşı mücadele etmek için hukuki bir savaşa girişir. Film, bu hukuki mücadele sırasında ortaya çıkan zorlukları ve karakterler arasındaki ilişkileri ele alarak izleyiciye duygusal bir hikaye sunuyor.

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5. Saltburn (2023)

5. Saltburn (2023)

IMDb: 7,1

'Saltburn', yılın en çok sevilen ya da nefret edilen yapımlarından birine dönüştü. Bu nedenle film, 'Promising Young Woman' Oscar ödüllü yönetmen Emerald Fennell'e ait olmasına rağmen, Oscar oylayıcıları arasında ödül şansı garantili değildi. Film, sezon boyunca Barry Keoghan ve Rosamund Pike'ın Altın Küre adaylıkları ve BAFTA Film Ödülleri uzun listelerinde adının geçmesi ile dikkat çekti. Ancak belki de Jacob Elordi'nin banyo suyunu yalaması, Akademi'nin beklentilerine uymamış olabilir. Oxford Üniversitesi'nde yerini bulmaya çalışan öğrenci Oliver Quick, çekici ve aristokrat Felix Catton'ın dünyasına çekilir. Felix, onu unutulmaz bir yaz için Saltburn, ailesinin tuhaf malikanesine davet eder ve gerilim tırmanmaya başlar.

"Saltburn" hakkında daha fazla bilgi için bakabilirsin:

4. Air (2023)

4. Air (2023)

IMDb: 7,4

Ben Affleck'in yönettiği, Alex Convery'nin senaryosunu yazdığı 'Air', Nike'ın basketbol bölümünün NBA çaylak oyuncusu Michael Jordan ile imzaladığı tarihi bir ortaklığı konu alıyor. Bu anlaşma, Air Jordan markasının yaratılmasıyla reklam anlaşmaları dünyasını devrim yaratan bir döneme işaret ediyor. 'Air', dünya çapında 74.7 milyon dolar gişe hasılatı elde etti ve hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden övgü aldı. Film, komedi veya müzikal kategorilerinde bazı Altın Küre adaylıkları kazandı, ancak bu ödül sezonunda Oscar adaylığı için çok fazla iddialı olamadı. 'Air', o zamanlar çaylak olan Michael Jordan'ın Nike'ın basketbol bölümüyle imzaladığı tarihi bir ortaklığı anlatan gerçek bir hikayeyi sunuyor. Bu olay, Air Jordan markasının yaratılmasıyla spor dünyasındaki sponsorluk anlaşmalarının kurallarını değiştiren çarpıcı bir işbirliğini gözler önüne seriyor. Film, dünyaca ünlü bir basketbol yıldızının kariyerini, bir annenin oğlunun yeteneklerine olan inancını ve tarihi bir anlaşmanın nasıl şekillendirdiğini keşfetme hikayesini ele alıyor.

3. BlackBerry (2023)

3. BlackBerry (2023)

IMDb: 7,4

Glenn Howerton, 'BlackBerry' adlı filmdeki performansıyla Independent Spirit Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu adaylığı elde etti. Matt Johnson'ın kara mizah ve dramatik tonlu filmi, akıllı telefon şirketinin yükselişi ve düşüşünü konu alıyor. Howerton'ın daha ciddi bir Oscar adayı olarak öne çıkması gerekiyordu. 'BlackBerry,' dünyanın ilk akıllı telefonunun çıkışı ve çöküşüne odaklanan karanlık bir kurumsal komedi-draması. Cep telefonlarının tarihini değiştiren bu mucitlik olmadan iletişimimiz aynı olamazdı. Hikaye, zeki Mike Lazaridis ve acımasız iş adamı Jim Balsillie'nin kısa sürede küresel bir başarı haline gelen şirketi yaratma çabalarını anlatıyor. İlk olarak iş ve eğlence için piyasaya sürülen BlackBerry, dünya genelinde hızla satılmaya başlandı. Ancak şirket, akıllı telefonların yükselmesiyle başa çıkamayarak zamanla düşüşe geçti. Variety'nin incelemesine göre: 'Hareketli, saygısız ve sevimli bir şekilde mücadeleci olan 'BlackBerry', 'iPhone satın almadan önce insanların sahip olduğu telefon' olarak adlandırılan telefonun hızlı başlangıcını ve ardından gelen çöküşünü komediye dönüştürüyor. Bu kurnaz teknoloji dünyası hiciv, Jacquie McNish ve Sean Silcoff'un kitabı 'Losing the Signal'ı özgürce temel alarak, o vahşi yolculuğu sevdikleri filmlere benzer bir şeye dönüştürüyor.'

2. All of Us Strangers (2023)

2. All of Us Strangers (2023)

IMDb: 8.1

Andrew Haigh'ın 'All of Us Strangers' adlı filmi, birçok en iyi 10 listesinde yer almanın yanı sıra altı BAFTA adaylığı kazanarak büyük övgüler topladı. Searchlight, Andrew Scott için en iyi erkek oyuncu yarışında güçlü bir kampanya yürüttü, ancak filmin sessiz gişe performansı muhtemelen Oscarlar'da işine yardımcı olmadı. Adam (Andrew Scott), çağdaş Londra'da bulunan neredeyse boş bir apartman dairesinde geçen bir gece, gizemli komşusu Harry (Paul Mescal) ile tesadüfi bir karşılaşma yaşar. Bu olay, Adam'ın günlük yaşamının ritmini bozar. Aralarında gelişen ilişkiyle birlikte, Adam geçmişin anılarıyla meşgul olur ve büyüdüğü banliyö kasabasına ve ebeveynlerinin (Claire Foy ve Jamie Bell) çocukluk evine çekilir. Bu ev, ebeveynlerinin 30 yıl önce öldüğü günkü gibi görünmektedir.

1. The Iron Claw (2023)

1. The Iron Claw (2023)

IMDb: 8,1

Zac Efron'ın Sean Durkin'in aile güreşi draması 'The Iron Claw'da kariyerini yeniden tanımlayan dramatik performansı, belki de filmin bu yılki Oscar adaylığı için en güçlü adaylığıydı. Ancak Efron, bu muhteşem performansıyla da Oscar'a ulaşamadı. Film, Texaslı güreşçi Von Erich ailesinin hikayesini anlatıyor. Aile, şampiyonluklar kazanırken ve büyük bir popülerlik elde ederken, bir takım kişisel felaketlerle mücadele ederken adeta bir aile 'lanetiyle' boğuşuyor. Trajedi ve zaferin gölgesinde, baskın bir baba ve koçları altında, kardeşler sporun en büyük sahnesinde hayattayken efsanevi bir ölümsüzlük arayışına giriyorlar.

Bu beyazperde yıldızlarının Oscar'a aday gösterilmemesiyle ilgili sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım 👇

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