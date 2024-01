İzlerken "Nasıl Oscar Ödüllerine Aday Olamadı" Diyerek İç Geçireceğiniz Birbirinden Kaliteli Filmler

IMDb: 5,8

'All Dirt Roads Taste of Salt,' Barry Jenkins'in yapımcılığını üstlendiği ve Oscar tarafından reddedilen bir A24 filmi. Ancak yazar ve yönetmen Raven Jackson'ın lirik vizyonu, ne kadar muazzam olursa olsun, Akademi'yi etkilemek her zaman zor bir görevdir. 'All Dirt Roads Taste of Salt' Mississippi'de yaşayan Siyahi bir kadın olan Mack'in hayatına odaklanıyor. Çocukluğundan yetişkinliğine kadar Mack’in yaşamının ele alındığı süreçte beklenti, aşk ve kalp kırıklığı arasında dolanılıyor.Variety'nin incelemesine göre: ' Raven Jackson'ın eseri, dört on yıl boyunca siyah bir kadının Mississippi kırsal yaşamına dair düşünceli ve parçalı bir portre sunuyor. Gelenek, aile ve bellek araştırmasına derin bir bağlılık taşıyan film, başlığın duyusal ve çağrıştırmalı dilini, dokunsal 35mm görüntüsü ile hak ediyor. ''