İzlerken "Nasıl Oscar Ödüllerine Aday Olamadı" Diyerek İç Geçireceğiniz Birbirinden Kaliteli Filmler
İzlerken "Nasıl Oscar Ödüllerine Aday Olamadı" Diyerek İç Geçireceğiniz Birbirinden Kaliteli Filmler
Kaynak: https://variety.com/lists/oscar-snubs...
2024 Oscar Adaylıkları açıklandı. 2023 boyunca hem eleştirmenler hem de bizler tarafından çeşitli övgüler alan bazı filmler listeye girerken bazıları da Akademi tarafından göz ardı edildi. Sizin için bütün çabalarına rağmen listeye girememiş o 25 filmi derledik. İşte Oscar'ın kabul etmediği o liste 👇
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25. All Dirt Roads Taste of Salt (2023)
24. Eileen (2023)
23. Monica (2023)
22. Showing Up (2022)
21. Fair Play (2023)
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20. Cassandro (2023)
19. Asteroid City (2023)
18. Priscilla (2023)
17. Passages (2023)
16. Polite Society (2023)
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15. Beau Is Afraid (2023)
14. The Killer (2023)
13. Ferrari (2023)
12. Memory (2023)
11. Dream Scenario (2023)
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10. Origin (2023)
9. A Thousand and One (2023)
8. Flora and Son (2023)
7. Of An Age (2022)
6. The Burial (2023)
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5. Saltburn (2023)
4. Air (2023)
3. BlackBerry (2023)
2. All of Us Strangers (2023)
1. The Iron Claw (2023)
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