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Android Telefonunuzdaki Yavaş İnterneti Hızlandırmak İçin Ne Yapabilirsiniz?

Android Telefonunuzdaki Yavaş İnterneti Hızlandırmak İçin Ne Yapabilirsiniz?

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 07:31

Dizi yada film izlerken sürekli donma yaşıyorsanız, yüklenmesi için durdurup yine de bekliyorsanız ve yine de dolmuyorsa, 1gb'lık bir dosyayı indirmek için 1 saatten fazla bekliyorsanız çözüm burada. İnterneti hızlandırmanın yollarını sizin için araştırdık. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.slashgear.com/1363521/how...
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Uçak modunu açıp kapamak

Uçak modunu açıp kapamak

İşte bu noktada uçak modunu açıp kapatmanın etkili olduğu kanıtlandı. Bu modu kapattığınızda,  telefonunuz cihazınızdaki tüm kablosuz iletişimi devre dışı bırakır ve tekrar açtığınızda, Bluetooth ve Wi-Fi'nizin yanı sıra hücresel ağınızı da yeniden bağlar. Bu da mevcut en iyi baz istasyonuna otomatik olarak bağlanmanızı sağlayarak bulunduğunuz yerde daha hızlı bir internet bağlantısı sağlar. Uçak modunu tekrar açıp kapatmak için, ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırarak Android cihazınızın Durum Çubuğuna erişin. Orada, bir uçakla temsil edilen bir simge bulacaksınız. Uçak modunu açmak için bu simgeye dokunun ve tekrar kapatmadan önce yaklaşık 10 ila 20 saniye bekleyin.

Önbelleği temizlemek ve açık sekmeler, uygulamaları kapatmak

Önbelleği temizlemek ve açık sekmeler, uygulamaları kapatmak

Aşırı sayıda etkin tarayıcı sekmesi ve uygulamasına sahip olmak da veri bağlantınız ve telefonunuz üzerinde ağır bir talep oluşturarak internet hızlarının ve cihaz performansının düşmesine neden olabilir. İşte Android cihazınızdaki önbelleği temizlemek için yapmanız gerekenler:

Tarayıcıdan çıkın. Uygulama simgesini basılı tutun. Uygulama Bilgileri'ni seçin. Aşağı kaydırın ve Verileri Temizle'ye dokunun.

APN ayarlarınızı değiştirin ve ağ ayarlarını sıfırlayın

APN ayarlarınızı değiştirin ve ağ ayarlarını sıfırlayın

Android cihazınızdaki APN ayarlarına erişmek ve bunları düzenlemek için cihaz ayarlarına gidin. APN ayarlarını bulmak için ekranın üst kısmındaki arama kutusunu kullanın. Doğru APN ayarlarını almak için operatörünüzle iletişime geçin veya web sitesini kontrol edin. Operatörünüz tarafından sağlanan APN ayarlarını girin. Android telefonunuzda yavaş internet bağlantısı ile uğraşırken, birincil çözümlerden biri ağ ayarlarınızı sıfırlamaktır. Telefonunuzda şunları yapmanız gerekir: Ayarlar'ı açın. Aşağı kaydırın ve Sistem'e dokunun. Sıfırlama seçeneklerine dokunun. Wi-Fi, Mobil ve Bluetooth'u Sıfırla'yı seçin. İşlemi tamamlamak için ayarları sıfırla üzerine dokunun.

Bu işlem Wi-Fi, mobil Veri ve Bluetooth ayarları dahil olmak üzere tüm ağ yapılandırmalarını geri yükleyecektir. Android'deki ayar menülerinin tam adlarının ve konumlarının üreticiler arasında farklılık gösterdiğini unutmayın. Örneğin, Galaxy telefonlarda Sıfırla menüsü 'Wi-Fi, Mobil ve Bluetooth'u Sıfırla' yerine 'Ağ ayarlarını sıfırla' olarak listelenir.

Veri tasarrufu modunu devre dışında bırakın

Veri tasarrufu modunu devre dışında bırakın

Bu modu devre dışı bırakmak basit bir işlem. Öncelikle ekranın üst kısmından aşağı kaydırın. Ayarlar'ı açmak için ayarlar simgesine dokunun. Arama alanına dokunun ve ''veri'' yazın. Sonuçlardan ''veri tasarrufu''nu seçin.

Bazı Android telefonlarda Veri Tasarrufu menüsünü bulmak için Veri Kullanımı'na dokunmanız gerekebilir. Şu anda etkinse, devre dışı bırakmak için geçişe dokunmanız yeterlidir. Bu özelliği bulamıyorsanız, cihazınızda mevcut olmayabileceğini belirtmek gerekir.

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