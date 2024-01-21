Android Telefonunuzdaki Yavaş İnterneti Hızlandırmak İçin Ne Yapabilirsiniz?
Android Telefonunuzdaki Yavaş İnterneti Hızlandırmak İçin Ne Yapabilirsiniz?
Kaynak: https://www.slashgear.com/1363521/how...
Dizi yada film izlerken sürekli donma yaşıyorsanız, yüklenmesi için durdurup yine de bekliyorsanız ve yine de dolmuyorsa, 1gb'lık bir dosyayı indirmek için 1 saatten fazla bekliyorsanız çözüm burada. İnterneti hızlandırmanın yollarını sizin için araştırdık. Detaylar 👇
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Uçak modunu açıp kapamak
Önbelleği temizlemek ve açık sekmeler, uygulamaları kapatmak
APN ayarlarınızı değiştirin ve ağ ayarlarını sıfırlayın
Veri tasarrufu modunu devre dışında bırakın
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