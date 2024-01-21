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Kehanetleriyle Ünlü ''The Simpsons'' Dizisindeki Yüzüklerin Efendisi Göndermeleri

Kehanetleriyle Ünlü ''The Simpsons'' Dizisindeki Yüzüklerin Efendisi Göndermeleri

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 15:01

Simpsonların gelecekten haber verdiğini bilsek de bunu bilmiyorduk. Yüzüklerin Efendisi dünya çapında en çok izlenen ve okunan halen tartışılan serilerden biri. Peki Simpsonların içinde Yüzüklerin Efendisi'ne atıflar olduğunu da biliyor muydunuz? Bu göndermeleri sizin için araştırdık. Detaylar 👇

Kaynak: https://simpsonswiki.com/wiki/The_Lor...
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Bölüm 270: ''Korku Ağacı Evi XII''

Bölüm 270: ''Korku Ağacı Evi XII''

Çingene ve Leprikon'un düğününe pipo içen bir Hobbit katılıyor.

Bölüm 309: "Ahbap, çiftliğim nerede?"

Bölüm 309: "Ahbap, çiftliğim nerede?"

Cleanie  kirli bulaşıkları bir çuvala koyarak Gollum gibi 'Ahh, kıymetlim' diyerek onlara sarılıyor. Daha da ötesi, Peter Jackson'ın 2001-2003 film üçlemesinde Gollum'u seslendiren Andy Serkis, Cleanie'yi seslendiriyor.

Bölüm 381: "Lütfen Homer, Onları Çekiçleme"

Bölüm 381: "Lütfen Homer, Onları Çekiçleme"

Müdür Skinner'ın fıstığa alerjisi olduğunu öğrendikten sonra Bart, Skinner'ı Android'in Zindanı'na götürüyor ve penceredeki Bilbo Baggins oyuncağını emziriyor.

Bölüm 393: "Rom-Eski ve Juli-Eh"

Bölüm 393: "Rom-Eski ve Juli-Eh"

Bart ve Lisa karton kutulardan bir kale inşa ederler. Daha sonra, Raphael kutuları geri istemek için gelir, ancak Bart ve Lisa bunu reddeder. Bunun üzerine Raphael çok klişe bir Yüzüklerin Efendisi sesiyle diğerleriyle birlikte geri gelmekle tehdit eder. Raphael geri döndüğünde, ona teslimatçılardan oluşan bir ordu eşlik eder. Arka planda çalan The Fields of Pelennor müziği eşliğinde (Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi Sinema Filmi Üçlemesi'nden bir parça) savaşa başlarlar. Savaş, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Hornburg Savaşı'nın bir parodisidir: İki Kule'deki Hornburg Savaşı. Bir teslimatçının düşmüş bir canavara (Nazgûl'e çok benzer) binmesinin yanı sıra, film üçlemesinde yapılanları yansıtan çeşitli açıklamalar da yapılır.

Bölüm 395:''Marge Oyuncu''

Bölüm 395:''Marge Oyuncu''

Bart'ın Earthland Realms'deki karakteri Gölge Şövalye, bir Nazgûl'e benzer şekilde hareket ediyor.

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The Simpsons Filmi

The Simpsons Filmi

Simpsonları öldürmeye çalışan çetenin arasında bir Ork da var.

Bölüm 442: ''Vantilatör Homer''

Bölüm 442: ''Vantilatör Homer''

Mylar Baggins Çizgi Roman Dükkanı, Bilbo Baggins ve Frodo Baggins'e bir gönderme.

Bölüm 495: "Geleceğin Bayramları Geçti"

Bölüm 495: "Geleceğin Bayramları Geçti"

Bart'ın ağaç evini tutan canlı ağaç, bir Ent'e benziyor.

Bölüm 550: ''Benim Gibi Tuğla''

Bölüm 550: ''Benim Gibi Tuğla''

Bart'ın LEGO robotu kısmen bir ''Hobbit Deliliği'' oyun setinden yapılmış.

Bölüm 578: ''Korkulu Cadılar Bayramı"

Bölüm 578: ''Korkulu Cadılar Bayramı"

Otto Mann ve Horatio McCallister Hobbit gibi giyiniyorlar.

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Bölüm 619: ''Serfonlar''

Bölüm 619: ''Serfonlar''

Goblin Milhouse, filmlerdeki orklar gibi tek kullanımlık. Ent-Draught filmlerdeki bir iksir. Moe'nun Tavernası'ndaki pipolu pelerinli adam Aragorn'a bir gönderme. Her Şeyi Gören Kule, Homeros tarafından da atıfta bulunulan Sauron'un Her Şeyi Gören Gözü'ne bir gönderme. Treestache ve diğer ağaçlar Entlere bir gönderme. 3 Hobbit yenmek üzere bir kafesin içinde oturuyor. Son olarak da Billy Boyd, Hobbit: Beş Ordunun Savaşı filmindeki 'Son Veda' şarkısına bir gönderme olan 'The Perfect Tale' adlı jenerik şarkısını söylüyor.

Bölüm 643: "Korku Ağaç Evi XXIX"

Bölüm 643: "Korku Ağaç Evi XXIX"

Scott Muller, Saruman'a bir gönderme olarak 'Scottuman The White (Wine Drinker)''  (Şarap İçen) olarak anılıyor.

Bölüm 685: ''Gizli Yanlıklar''

Bölüm 685: ''Gizli Yanlıklar''

Bay Burns tekrar kötü olduğunda, Sauron'un iki Gözü elektrik santralinin üzerinde.

Bölüm 707: "Korku Ağaçevi XXXII"

Bölüm 707: "Korku Ağaçevi XXXII"

'Elm Ağacında Kabus' bölümünde Ağaçsakal diğer ağaçlarla birlikte yürürken görülüyor.

Bölüm 754: "Susuzluk Tuzağı: Kurumsal Bir Aşk Hikayesi"

Bölüm 754: "Susuzluk Tuzağı: Kurumsal Bir Aşk Hikayesi"

Peter Jackson'ın duvarında King Kong ve Hobbit filmlerine gönderme yapan Kong Smaug'a Karşı filminin bir posteri var. Peki siz bu Yüzüklerin Efendisi göndermeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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