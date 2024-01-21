Kehanetleriyle Ünlü ''The Simpsons'' Dizisindeki Yüzüklerin Efendisi Göndermeleri
Kehanetleriyle Ünlü ''The Simpsons'' Dizisindeki Yüzüklerin Efendisi Göndermeleri
Kaynak: https://simpsonswiki.com/wiki/The_Lor...
Simpsonların gelecekten haber verdiğini bilsek de bunu bilmiyorduk. Yüzüklerin Efendisi dünya çapında en çok izlenen ve okunan halen tartışılan serilerden biri. Peki Simpsonların içinde Yüzüklerin Efendisi'ne atıflar olduğunu da biliyor muydunuz? Bu göndermeleri sizin için araştırdık. Detaylar 👇
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Bölüm 270: ''Korku Ağacı Evi XII''
Bölüm 309: "Ahbap, çiftliğim nerede?"
Bölüm 381: "Lütfen Homer, Onları Çekiçleme"
Bölüm 393: "Rom-Eski ve Juli-Eh"
Bölüm 395:''Marge Oyuncu''
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The Simpsons Filmi
Bölüm 442: ''Vantilatör Homer''
Bölüm 495: "Geleceğin Bayramları Geçti"
Bölüm 550: ''Benim Gibi Tuğla''
Bölüm 578: ''Korkulu Cadılar Bayramı"
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Bölüm 619: ''Serfonlar''
Bölüm 643: "Korku Ağaç Evi XXIX"
Bölüm 685: ''Gizli Yanlıklar''
Bölüm 707: "Korku Ağaçevi XXXII"
Bölüm 754: "Susuzluk Tuzağı: Kurumsal Bir Aşk Hikayesi"
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