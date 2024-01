Kehanetleriyle Ünlü ''The Simpsons'' Dizisindeki Yüzüklerin Efendisi Göndermeleri

Goblin Milhouse, filmlerdeki orklar gibi tek kullanımlık. Ent-Draught filmlerdeki bir iksir. Moe'nun Tavernası'ndaki pipolu pelerinli adam Aragorn'a bir gönderme. Her Şeyi Gören Kule, Homeros tarafından da atıfta bulunulan Sauron'un Her Şeyi Gören Gözü'ne bir gönderme. Treestache ve diğer ağaçlar Entlere bir gönderme. 3 Hobbit yenmek üzere bir kafesin içinde oturuyor. Son olarak da Billy Boyd, Hobbit: Beş Ordunun Savaşı filmindeki 'Son Veda' şarkısına bir gönderme olan 'The Perfect Tale' adlı jenerik şarkısını söylüyor.