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Çöp Kutusuna Basket Atarak Tüm Sınıf Adına Bahçeye Çıkma Hakkı Kazanınca Ortalık Şenlik Alanına Döndü

Çöp Kutusuna Basket Atarak Tüm Sınıf Adına Bahçeye Çıkma Hakkı Kazanınca Ortalık Şenlik Alanına Döndü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.03.2025 - 15:55

İçerik Devam Ediyor

Bazen öğretmenlerimiz sınıfa renk katmak, öğrencilerin enerjilerini yükseltmek için çeşitli etkinlikler yapabiliyor. Bunlar bazen mini oyunlar olabiliyor. @enessbonceoglu adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir öğretmen de öğrencileriyle paylaştığı videosuyla beğenileri topladı. Öğrencilerden birini görevlendirmiş ve çöpe basket atabilirse tüm sınıf olarak bahçeye çıkacaklarını söylemişti. Çocuğun basket atışıyla birlikte tüm sınıf ayağa kalkarak mutluluk yaşamıştı. Gelin detaylara geçelim!

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İçerik üreticisi öğretmenlerimiz sayesinde sınıflara konuk oluyor, pozitif anlara şahit oluyoruz.

İçerik üreticisi öğretmenlerimiz sayesinde sınıflara konuk oluyor, pozitif anlara şahit oluyoruz.

Çocukların yüzünün gülmesi için öğretmenlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Böyle böyle küçük oyunlarla eğlenirken öğrenmek de daha keyifli oluyor. @enessbonceoglu adlı öğretmenimiz de videosuyla beğenileri toplarken izleyiciler de yorumlarda buluştu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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