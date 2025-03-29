Çöp Kutusuna Basket Atarak Tüm Sınıf Adına Bahçeye Çıkma Hakkı Kazanınca Ortalık Şenlik Alanına Döndü

Çocukların yüzünün gülmesi için öğretmenlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Böyle böyle küçük oyunlarla eğlenirken öğrenmek de daha keyifli oluyor. @enessbonceoglu adlı öğretmenimiz de videosuyla beğenileri toplarken izleyiciler de yorumlarda buluştu.