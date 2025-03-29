Deprem Esnasında Cam Silme İşçisi Binada Asılı Kaldı: Çatıdaki Havuz Patlayınca Zorlu Anlara Sebep Oldu

Myanmar'da üst üste meydana gelen 7,7 ve 6,4 şiddetindeki depremler kabusa sebep oldu. Bangkok'ta da hissedilen depremde bir cam silme işçisinin yaşadığı zor anlar paniğe yol açtı. Depreme çalışırken yakalanan adam binada asılı kaldı. Ancak tek sorun bu değildi. Binanın terasında yer alan havuz depremin şiddetiyle taşarak aşağı doğru şelale oluşturmuştu. Gelin detaylara geçelim.
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O anları çevredekiler cep telefonlarıyla kayda aldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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