Deprem Esnasında Cam Silme İşçisi Binada Asılı Kaldı: Çatıdaki Havuz Patlayınca Zorlu Anlara Sebep Oldu

Myanmar'da üst üste meydana gelen 7,7 ve 6,4 şiddetindeki depremler kabusa sebep oldu. Bangkok'ta da hissedilen depremde bir cam silme işçisinin yaşadığı zor anlar paniğe yol açtı. Depreme çalışırken yakalanan adam binada asılı kaldı. Ancak tek sorun bu değildi. Binanın terasında yer alan havuz depremin şiddetiyle taşarak aşağı doğru şelale oluşturmuştu. Gelin detaylara geçelim.