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Deprem Esnasında Cam Silme İşçisi Binada Asılı Kaldı: Çatıdaki Havuz Patlayınca Zorlu Anlara Sebep Oldu

Deprem Esnasında Cam Silme İşçisi Binada Asılı Kaldı: Çatıdaki Havuz Patlayınca Zorlu Anlara Sebep Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.03.2025 - 13:07

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Myanmar'da üst üste meydana gelen 7,7 ve 6,4 şiddetindeki depremler kabusa sebep oldu. Bangkok'ta da hissedilen depremde bir cam silme işçisinin yaşadığı zor anlar paniğe yol açtı. Depreme çalışırken yakalanan adam binada asılı kaldı. Ancak tek sorun bu değildi. Binanın terasında yer alan havuz depremin şiddetiyle taşarak aşağı doğru şelale oluşturmuştu. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

O anları çevredekiler cep telefonlarıyla kayda aldı.

O anları çevredekiler cep telefonlarıyla kayda aldı.

Myanmar depremlerinde son verilere göre 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti, 2 binin üstünde kişi de yaralanmıştı. Depremden etkilenen bölgeler yerle bir olurken toz bulutları da etkisini göstermeye devam ediyor. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremler sebebiyle askeri hükümet uluslararası toplumdan acil yardım talep etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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