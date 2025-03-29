Babasıyla Camiye Giden Küçük Çocuk Yaşlı Amcanın Sandalyesini Çekinince Yaşananlar

Ebeveynler çocuklarını evde yalnız bırakmak istemediği için, bir değişiklik olması için beraberlerinde camiye götürebiliyorlar. Çocuk aklı tabii, oyun sandıkları birçok şey olabiliyor. Ancak kimi vatandaşlar, yaşlıların sandalyelerinden düşünce yaşayabilecekleri sakatlanma ihtimallerini göz önünde bulundurarak bu durumu desteklemiyor.