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Babasıyla Camiye Giden Küçük Çocuk Yaşlı Amcanın Sandalyesini Çekinince Yaşananlar

Babasıyla Camiye Giden Küçük Çocuk Yaşlı Amcanın Sandalyesini Çekinince Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.03.2025 - 11:19

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Denizli'nin Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yer alan Şehit Kağan Kandemir Camisinde yaşanan olay sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgi gördü. Babasıyla birlikte camiye giden küçük çocuk minik bir yaramazlık peşindeyken güvenlik kamerasına yansımıştı. Sandalye ile namaz kılan yaşlı bir amca ayağa kalkınca küçük çocuk sandalyesini almıştı. Ancak amcamız fark etmemiş ve oturmak isteyince kendini yerde bulmuştu.

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İşte o anlar 👇

Benzeri olayların yaşandığı sık sık gündeme geliyor.

Benzeri olayların yaşandığı sık sık gündeme geliyor.

Ebeveynler çocuklarını evde yalnız bırakmak istemediği için, bir değişiklik olması için beraberlerinde camiye götürebiliyorlar. Çocuk aklı tabii, oyun sandıkları birçok şey olabiliyor. Ancak kimi vatandaşlar, yaşlıların sandalyelerinden düşünce yaşayabilecekleri sakatlanma ihtimallerini göz önünde bulundurarak bu durumu desteklemiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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