Babasıyla Camiye Giden Küçük Çocuk Yaşlı Amcanın Sandalyesini Çekinince Yaşananlar

Denizli'nin Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yer alan Şehit Kağan Kandemir Camisinde yaşanan olay sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgi gördü. Babasıyla birlikte camiye giden küçük çocuk minik bir yaramazlık peşindeyken güvenlik kamerasına yansımıştı. Sandalye ile namaz kılan yaşlı bir amca ayağa kalkınca küçük çocuk sandalyesini almıştı. Ancak amcamız fark etmemiş ve oturmak isteyince kendini yerde bulmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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