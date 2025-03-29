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Hurgada'da Facia Dolu Anlar: Bir Turist Gemisi Battı İkisi Çocuk Altı Kişi Hayatını Kaybetti

Hurgada'da Facia Dolu Anlar: Bir Turist Gemisi Battı İkisi Çocuk Altı Kişi Hayatını Kaybetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.03.2025 - 12:08

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Mısır Hurgada'da yaşanan bir olay dünya gündemine konu oldu. Rus turistlerin yer aldığı bir turist gemisi, saniyeler içerisinde battı. O anlar cep telefonlarıyla kayda alınırken, yaşanan faciada 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden ikisi çocuktu.

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İşte o anlar 👇

Batiskaf türü olan gemi, su almaya başlayınca kısa sürede battı.

Batiskaf türü olan gemi, su almaya başlayınca kısa sürede battı.

Mısır son dönemin popüler turistik noktalarından. Rus turistler de tatil amacıyla Hurgada'ya gelmiş ne yazık ki kabus dolu anlar yaşamışlardı. Can havliyle kurtulmaya çalışanlar olsa da ikisi çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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