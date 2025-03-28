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Eşiyle Birlikte Öğrencisine Doğum Günü Sürprizi Hazırlayan Öğretmen Unutulmayacak Anlara Vesile Oldu

Eşiyle Birlikte Öğrencisine Doğum Günü Sürprizi Hazırlayan Öğretmen Unutulmayacak Anlara Vesile Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.03.2025 - 09:16

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@seyma_ogretmenim adlı Instagram sayfasından öğrencileriyle birlikte içerikler üreten Şeyma adlı öğretmen geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımıyla gönüllerimizi fethetti. Emiray adlı öğrencisinin doğum günü olduğunu öğrenen kadın, eşinin yardımıyla sürpriz hazırlamıştı. Emiray adlı tatlı öğrenci ilk başta sürprizi üstüne bile alınmamıştı ancak pastanın onun için olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçtu.

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İşte o anlar 👇

Sosyal medya sayesinde öğretmenlerimiz harika içerikler üretmeye başladı.

Sosyal medya sayesinde öğretmenlerimiz harika içerikler üretmeye başladı.

Öğrencilerin mutluluklarına dair paylaşılan görüntüler her zaman etkileşimlerin odağı oluyor. Çocukların mutluluklarına şahit olmak paha biçilemeyecek kadar değerli. Emiray adlı tatlı öğrenci de muhtemelen bu doğum günü sürprizini bir ömür hatırlayacak.

Emiray’ın pastayı üflemek için yaşadığı sevinç adeta gözlerinden okunuyordu.

Emiray’ın pastayı üflemek için yaşadığı sevinç adeta gözlerinden okunuyordu.

Bütün öğrencilerimizin unutamayacağı sürprizlerle, mutluluklarla dolu bir hayatı olsun!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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