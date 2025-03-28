Eşiyle Birlikte Öğrencisine Doğum Günü Sürprizi Hazırlayan Öğretmen Unutulmayacak Anlara Vesile Oldu

@seyma_ogretmenim adlı Instagram sayfasından öğrencileriyle birlikte içerikler üreten Şeyma adlı öğretmen geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımıyla gönüllerimizi fethetti. Emiray adlı öğrencisinin doğum günü olduğunu öğrenen kadın, eşinin yardımıyla sürpriz hazırlamıştı. Emiray adlı tatlı öğrenci ilk başta sürprizi üstüne bile alınmamıştı ancak pastanın onun için olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçtu.
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İşte o anlar 👇
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Sosyal medya sayesinde öğretmenlerimiz harika içerikler üretmeye başladı.
Emiray’ın pastayı üflemek için yaşadığı sevinç adeta gözlerinden okunuyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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