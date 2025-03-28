Eşiyle Birlikte Öğrencisine Doğum Günü Sürprizi Hazırlayan Öğretmen Unutulmayacak Anlara Vesile Oldu

@seyma_ogretmenim adlı Instagram sayfasından öğrencileriyle birlikte içerikler üreten Şeyma adlı öğretmen geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımıyla gönüllerimizi fethetti. Emiray adlı öğrencisinin doğum günü olduğunu öğrenen kadın, eşinin yardımıyla sürpriz hazırlamıştı. Emiray adlı tatlı öğrenci ilk başta sürprizi üstüne bile alınmamıştı ancak pastanın onun için olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçtu.