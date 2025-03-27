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Sosyal Deney Duygulandırdı: Vatandaşlar Canlarını En Çok Acıtan Cümleyi Yazdı

Sosyal Deney Duygulandırdı: Vatandaşlar Canlarını En Çok Acıtan Cümleyi Yazdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.03.2025 - 15:50

İçerik Devam Ediyor

@selinelihayratt adlı Instagram hesabından içerikler üreten psikolog, bir paylaşımıyla hepimizi duygulandırdı. Bir sosyal deney için, sokağa “Sana söylenmiş en canını acıtan şey neydi?” yazılı bir pankart ve kağıt kalem koymuşlardı. Ardından ise kamerayı yerleştirerek vatandaşların not bırakmasını beklediler. Fanus dolduktan sonra içerik üreticisi notları tek tek okuyarak yüreğimize dokundu.

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Aslında yurt dışında popüler olan bir sosyal deneydi bu.

Aslında yurt dışında popüler olan bir sosyal deneydi bu.

İçerik üreticisi serinin devamını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Diğer videoların başlıkları ise, “En son neden ağladın?, Hafızandan silmek istediğin anı nedir?, Kendini en zayıf hissettiğin an ne zamandı?” gibi örneklerden oluşuyor.

Bizler de sizlere soralım.

Bizler de sizlere soralım.

Duyduktan sonra bir daha unutamadığınız, canınızı yakan o cümle neydi? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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