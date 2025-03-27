Sosyal Deney Duygulandırdı: Vatandaşlar Canlarını En Çok Acıtan Cümleyi Yazdı

@selinelihayratt adlı Instagram hesabından içerikler üreten psikolog, bir paylaşımıyla hepimizi duygulandırdı. Bir sosyal deney için, sokağa “Sana söylenmiş en canını acıtan şey neydi?” yazılı bir pankart ve kağıt kalem koymuşlardı. Ardından ise kamerayı yerleştirerek vatandaşların not bırakmasını beklediler. Fanus dolduktan sonra içerik üreticisi notları tek tek okuyarak yüreğimize dokundu.