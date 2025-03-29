Yaparsın Ya da Yapamazsın! Gerçek Cesaretin Seviyesini Ölçüyoruz!
Yaparsın Ya da Yapamazsın! Gerçek Cesaretin Seviyesini Ölçüyoruz!
Cesaret, herkes için farklı bir anlam taşır. Kimileri yükseklik korkusuna rağmen dağa tırmanır, kimileri en basit sosyal etkileşimlerden bile çekinir. Peki, senin cesaret seviyen ne durumda? Kendine ne kadar güveniyorsun? Karşına çıkan zorluklarda “Yaparım!” mı dersin yoksa “Yapmam!” diyerek geri mi çekilirsin?
Hadi başlayalım!
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1. Tek başına hiç bilmediğin bir ülkeye tatile gider misin?
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2. Korku filmlerini gece yalnız izler misin?
3. Sahneye çıkıp kalabalığın önünde konuşma yapar mısın?
4. Hiç denemediğin bir yemeği, içinde ne olduğunu bilmeden yer misin?
5. Tüm işlerini ve sorumluluklarını bırakıp tamamen farklı bir hayat kurmaya cesaret eder misin?
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6. Bir korku evinde tek başına 10 dakika kalabilir misin?
7. Yüksek bir noktadan denize atlamaya cesaret eder misin?
8. Aniden plan yapıp hiçbir rezervasyonun olmadan bir yerlere seyahat eder misin?
9. Tanımadığın biriyle sokakta sohbet başlatır mısın?
10. Paraşütle atlamaya cesaret eder misin?
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Korkusuz Ruh, Gerçek Bir Maceraperestsin!
Dikkatli ve Kontrollüsün, Ama Cesareti de Küçümsememelisin!
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