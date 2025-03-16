Sen Şeytana Pabucunu Ters mi Giydirirsin?
Sen Şeytana Pabucunu Ters mi Giydirirsin?
Herkesin hayatında küçük oyunlar, taktikler ve stratejiler vardır. Peki, sen bunları ustalıkla yöneten biri misin, yoksa çoğu zaman başkalarının hamlelerini mi izliyorsun? Zekân, kurnazlık ve strateji geliştirme konusunda şeytana bile pabucunu ters giydirebilecek kadar ustalaştın mı? Yoksa hala bazı numaralara kanıyor musun?
Hazırsan, gerçekleri keşfetmeye başlayalım!
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1. Bir iş görüşmesine girdin ve rakiplerin var. Kendini öne çıkarmak için ne yaparsın?
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2. Bir arkadaşın sana yalan söyledi ama sen gerçeği öğrendin. Nasıl tepki verirsin?
3. Bir grubun içindesin ve biri seni küçümseyerek laf sokuyor. Ne yaparsın?
4. Bir iş yapıyorsun ve seni rakibinle karşı karşıya getirecek bir karar alman gerekiyor. Ne yaparsın?
5. Birinin sana karşı bir plan yaptığını fark ettin. Ne yaparsın?
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6. Girdiğin bir ortamda dikkatleri nasıl üzerine çekersin?
7. Rakip gördüğün biriyle nasıl mücadele edersin?
8. Bir projede gruptan biri senin başarını sahiplenmeye çalışıyor. Ne yaparsın?
9. İnsanları etkilemek için en çok hangi özelliğini kullanırsın?
10. Bir sır öğrendin ve bu sır seni avantajlı duruma getirebilir. Ne yaparsın?
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Senin Zekân Şeytanı Bile Yorar!
Senin Zekân Tatlı Ama Etkili!
Sen Kendi Dünyanın Oyuncususun!
Sen Safsın Ama Asla Aptal Değilsin!
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