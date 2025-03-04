Öfke Kontrol Testi: Ne Kadar Sakin Kalabiliyorsun?

Senin için sabırlı kalmak neredeyse imkansız! Öfkeni dışa vurmak konusunda hiç çekinmiyorsun ve bazen düşünmeden tepkiler verebiliyorsun. Küçük şeyler bile seni rahatsız edebiliyor ve bir anda sinirlenebiliyorsun. Bazen karşındakinin niyetini sorgulamadan, anlık bir öfke ile hareket ediyorsun. Bu durum zaman zaman seni haksız duruma düşürebiliyor ve ilişkilerini zorlayabiliyor. Öfkeni kontrol edememek hem seni hem de çevrendekileri yoruyor olabilir. Aniden parladığında, sonradan pişman olacağın şeyler söyleyebilir ya da yapabilirsin. O an kendini haklı hissetsen de, bazen olayları daha sakin bir şekilde değerlendirdiğinde aslında farklı bir çözüm bulabileceğini fark edebilirsin. Öfke, doğru yönetildiğinde sana güç kazandırır ama kontrolsüz olduğunda seni zor durumda bırakabilir. Bu yüzden sinirlendiğinde hemen tepki vermek yerine, birkaç saniye durup düşünmek sana fayda sağlayabilir. Derin nefes almak, yürüyüş yapmak ya da bir süre yalnız kalıp düşünmek öfkeni daha sağlıklı bir şekilde yönetmene yardımcı olabilir. Unutma, güçlü olmak her zaman sert olmak anlamına gelmez. Bazen en büyük güç, kendini kontrol edebilmektir!