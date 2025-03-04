Öfke Kontrol Testi: Ne Kadar Sakin Kalabiliyorsun?
Öfke Kontrol Testi: Ne Kadar Sakin Kalabiliyorsun?
Herkes zaman zaman sinirlenir ama önemli olan bu duyguyu nasıl yönettiğimizdir. Kimileri öfkesini içinde tutar, kimileri patlamaya hazır bir yanardağ gibi aniden parlayabilir. Peki, sen hangi taraftasın? Öfkeni dizginleyebilenlerden misin, yoksa bazen kendine bile hakim olamadığını mı düşünüyorsun?
Hazırsan başlayalım!
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1. Trafikte sıkıştın ve ilerleyemiyorsun. Arkadaki araç sürekli kornaya basıyor, ne yaparsın?
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2. Biri sana haksız yere sert bir şekilde bağırdı. Nasıl tepki verirsin?
3. Restoranda siparişin yanlış geldi, üstelik garson ilgisiz davranıyor. Ne yaparsın?
4. Teknolojik bir cihazın (telefon, bilgisayar vb.) bozuldu ve işlerini yapamıyorsun. Tepkin ne olur?
5. Bir tartışmada karşındaki kişi seni dinlemiyor ve sürekli lafını bölüyor. Ne yaparsın?
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6. İş yerinde ya da okulda bir hata yaptın ve biri bunu yüzüne vuruyor. Tepkin ne olur?
7. Sevdiğin birisi sana yalan söylediğini itiraf etti. Nasıl tepki verirsin?
8. Önemli bir planın son anda iptal edildi. Nasıl hissedersin?
9. Çalıştığın veya yaşadığın yerde birisi sürekli seni sinirlendiren şeyler yapıyor. Ne yaparsın?
10. Çok sinirlendiğin bir anda nasıl rahatlamaya çalışırsın?
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Öfke Patlaması Yaşayan Birisin!
Kontrolü Elinde Tutan Ama Bazen Sınırı Aşan Birisin!
Sakin ve Sabırlı Birisin!
Zen Gibi Sakin Bir Ruhsun!
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