Bu Teste Göre Senin Felsefi Bakış Açın Ne? Öğrenmeye Hazır mısın?
Bu Teste Göre Senin Felsefi Bakış Açın Ne? Öğrenmeye Hazır mısın?
Her insanın hayata bakışı farklıdır. Kimimiz mantığı ön planda tutar, kimimiz duygularıyla hareket eder. Kimi olaylara realist yaklaşır, kimi ise her şeyin bir anlamı olduğunu düşünerek yaşar. Peki, sen hayata nasıl bir perspektiften bakıyorsun? Bu test, senin düşünce yapını ve hayata karşı olan felsefi duruşunu ortaya çıkaracak. Seçimlerin, iç dünyanı ve olayları nasıl yorumladığını gösterecek. Gerçek bir mantık insanı mısın, yoksa sezgilerine güvenen bir idealist mi? Belki de tüm gerçeklerin ötesinde farklı bir bakış açısına sahipsin…
Hadi başlayalım ve senin felsefi pencereni açığa çıkaralım!
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1. Hayatın anlamı sence nedir?
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2. Bir karar alırken hangi faktör senin için daha önemlidir?
3. Birine yardım ederken ne hissedersin?
4. Kendi doğrularına ne kadar bağlısın?
5. Zenginlik ve başarı senin için ne ifade ediyor?
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6. İnsan doğası hakkında ne düşünüyorsun?
7. Ölüm hakkında ne düşünüyorsun?
8. Bir sorunun içinde çıkmazdayken nasıl hareket edersin?
9. İnsanların seni en çok hangi yönünle tanımladığını düşünüyorsun?
10. Adalet hakkında ne düşünüyorsun?
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Sen Mantığın Penceresinden Bakıyorsun!
Sen Duyguların Penceresinden Bakıyorsun!
Sen Ruhsallığın Penceresinden Bakıyorsun!
Sen Göreceliğin Penceresinden Bakıyorsun!
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