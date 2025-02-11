Bu Özellikler Sende Varsa Sosyopat Olabilirsin!

Herkes zaman zaman bencil, umursamaz ya da manipülatif olabilir. Ancak bazı insanlar için bu sadece anlık bir durum değil, kişiliklerinin bir parçasıdır! Sosyopati, yani antisosyal kişilik bozukluğu, kişinin başkalarının duygularına karşı duyarsız olması, manipülatif ve bencil davranışlar sergilemesi ile karakterizedir. Peki, sende bu özellikler ne kadar baskın?

Unutma, bu bilimsel bir teşhis aracı değil; sadece eğlenceli bir farkındalık testi!