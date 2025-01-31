Bilinçaltına İniyoruz: Seni Asıl Kaygılandıran Ne?
Bilinçaltına İniyoruz: Seni Asıl Kaygılandıran Ne?
Kaygı, zaman zaman hepimizin hayatında kendini gösteren bir duygu. Fakat bazı durumlar bizde diğerlerine göre daha fazla endişe yaratır. Kimilerinin kafasını gelecekle ilgili belirsizlikler meşgul ederken, kimileri sosyal ortamların baskısı altında hisseder. Bu test, seni neyin asıl kaygılandırdığını anlamana yardımcı olacak. Şimdi dürüstçe cevapla ve bilinçaltındaki kaygı kaynağını keşfetmeye başla!
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1. En son ne zaman ciddi bir kaygı hissettin?
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2. Başarısızlık korkusuyla nasıl başa çıkıyorsun?
3. Sosyal bir ortamda seni en çok ne tedirgin eder?
4. Gece yatarken en çok aklını kurcalayan şey nedir?
5. Beklenmedik bir olay yaşadığında ne yaparsın?
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6. Bir dostunla aranda küçük bir problem çıktı. İlk tepkin ne olur?
7. Gelecek hakkında düşündüğünde aklına ilk ne geliyor?
8. Bir projeyi ya da önemli bir işi zamanında teslim edemedin. İlk düşüncen ne olur?
9. Eleştiriler seni nasıl etkiler?
10. Stresle başa çıkmak için hangi yöntemi kullanırsın?
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Başarı ve Sorumluluk Baskısı
Sosyal Baskılar ve İletişim Endişesi
Belirsizlik ve Kontrol Kaybı
Maddi Güvence ve Finansal Kaygılar
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