Sen İdealist mi Yoksa Realist misin?
Sen İdealist mi Yoksa Realist misin?
Hayatta karşına çıkan zorluklara karşı verdiğin tepkiler, bakış açını ve temel kararlarını şekillendirir. Peki, sen bir idealist misin yoksa realist mi? Hayalleri mi takip ediyorsun, yoksa soğukkanlı analizlerle mi karar alıyorsun? Belki de bu iki yaklaşımın ortasında bir yerdesin. Bu test, düşünce dünyanı derinlemesine analiz ederek seni daha iyi tanımanı sağlayacak. Haydi, senin içindeki düşünce liderini keşfedelim!
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1. Hayalindeki işi düşünürken ilk aklına gelen şey nedir?
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2. Çevrende haksızlık olduğunda nasıl tepki verirsin?
3. Bir projenin sonucunda neye daha çok önem verirsin?
4. Hayatta verdiğin kararlarda hangisi seni yönlendirir?
5. Büyük bir tatil planı yaparken nasıl bir rota izlersin?
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6. Zamanını nasıl değerlendirdiğini düşündüğünde, senin için öncelik ne?
7. Hayattaki en büyük hedefini nasıl tanımlarsın?
8. İnsanlara nasihat verirken nasıl bir yaklaşım sergilersin?
9. Hangi tür filmler sana daha çok hitap eder?
10. Hayatta karşına bir fırsat çıkarsa nasıl tepki verirsin?
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İdealistsin, Hem de Sonuna Kadar!
Realist ve Dengelisin!
Dengeli Bir İdealistsin!
Oldukça Pragmatiksin!
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