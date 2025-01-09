Sonunu Merak Ediyor musun? İşte Sana Özel Bir Kehanet!
Sonunu Merak Ediyor musun? İşte Sana Özel Bir Kehanet!
Hayatta herkesin hikâyesi bir gün son bulacak, ancak bu final sahnesi kimine dramatik, kimine mizahi, kimine ise son derece epik olabilir. Peki senin hikâyen nasıl bir sona sahip olacak? Eğlenceli ve biraz da kara mizah dolu bu testle, kaderinin final bölümünü tahmin ediyoruz. Unutma, bu bir eğlence testi ve sonuçlar seni biraz düşündürse de sadece keyif alman için burada! Ölüme nasıl yürüyeceğini öğrenmek istiyorsan, başla ve sonunu keşfet!
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1. Boş bir gününde genelde ne yaparsın?
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2. Stresli bir durumla nasıl başa çıkarsın?
3. Sence bir kahraman olsan nasıl bir şekilde ölecektin?
4. Bir ölüm şekli seçmek zorunda olsan hangisini tercih ederdin?
5. Kendini hayatındaki en mutlu anlarla nasıl tanımlarsın?
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6. Hangi senaryo seni daha çok ürkütür?
7. Hayata bakış açın nedir?
8. En sevdiğin film türü nedir?
9. Kendi ölümünde geride nasıl hatırlanmak istersin?
10. İnsanlarla ilişkilerin nasıldır?
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Kahramanca Bir Ölüm
Trajik ve Sıradışı Bir Ölüm
Huzurlu ve Uzun Bir Ölüm
Absürt ve Unutulmaz Bir Ölüm
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