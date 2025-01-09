3 Ünlü Temizlik Markası Rekabet Kurumu'nun Radarına Girdi: Soruşturma Başlatıldı!
3 Ünlü Temizlik Markası Rekabet Kurumu'nun Radarına Girdi: Soruşturma Başlatıldı!
Rekabet Kurumu temizlik sektöründe faaliyet gösteren Koroplast, Parex ve Vindex markalarını mercek altına aldı. Şirketlerin rekabet kurallarını ihlal edip etmediği detaylı bir soruşturma ile incelenecek. Ön araştırma sonrası ciddi delillerin bulunduğu belirtilerek soruşturma açılması kararlaştırıldı. Soruşturma kararı, ihlal tespiti anlamına gelmezken nihai sonuçlar detaylı incelemeler sonrasında açıklanacak.
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Rekabet Kurumu kimyasal içermeyen temizlik ürünleri, çöp torbaları, gıda muhafaza ürünleri ve pişirme malzemeleri alanında faaliyet gösteren Koroplast, Parex ve Vindex hakkında soruşturma başlattı.
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Kurum yapılan ön araştırma sonucunda ciddi ve yeterli bulgulara ulaşıldığını belirtti ve detaylı inceleme kararı aldı.
Ancak alınan bu karar şirketlerin kesin olarak kanunu ihlal ettiği ya da ceza alacağı anlamına gelmiyor.
Soruşturma sonucunda ihlal tespiti yapılırsa gerekli yaptırımlar uygulanacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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