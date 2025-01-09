onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
3 Ünlü Temizlik Markası Rekabet Kurumu'nun Radarına Girdi: Soruşturma Başlatıldı!

3 Ünlü Temizlik Markası Rekabet Kurumu'nun Radarına Girdi: Soruşturma Başlatıldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 22:48

Rekabet Kurumu temizlik sektöründe faaliyet gösteren Koroplast, Parex ve Vindex markalarını mercek altına aldı. Şirketlerin rekabet kurallarını ihlal edip etmediği detaylı bir soruşturma ile incelenecek. Ön araştırma sonrası ciddi delillerin bulunduğu belirtilerek soruşturma açılması kararlaştırıldı. Soruşturma kararı, ihlal tespiti anlamına gelmezken nihai sonuçlar detaylı incelemeler sonrasında açıklanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rekabet Kurumu kimyasal içermeyen temizlik ürünleri, çöp torbaları, gıda muhafaza ürünleri ve pişirme malzemeleri alanında faaliyet gösteren Koroplast, Parex ve Vindex hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu kimyasal içermeyen temizlik ürünleri, çöp torbaları, gıda muhafaza ürünleri ve pişirme malzemeleri alanında faaliyet gösteren Koroplast, Parex ve Vindex hakkında soruşturma başlattı.

Kurum yapılan ön araştırma sonucunda ciddi ve yeterli bulgulara ulaşıldığını belirtti ve detaylı inceleme kararı aldı.

Kurum yapılan ön araştırma sonucunda ciddi ve yeterli bulgulara ulaşıldığını belirtti ve detaylı inceleme kararı aldı.

Ancak alınan bu karar şirketlerin kesin olarak kanunu ihlal ettiği ya da ceza alacağı anlamına gelmiyor.

Ancak alınan bu karar şirketlerin kesin olarak kanunu ihlal ettiği ya da ceza alacağı anlamına gelmiyor.

Soruşturma sonucunda ihlal tespiti yapılırsa gerekli yaptırımlar uygulanacak.

Soruşturma sonucunda ihlal tespiti yapılırsa gerekli yaptırımlar uygulanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın