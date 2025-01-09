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İlkokulda Panik Anları: 22 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

İlkokulda Panik Anları: 22 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 20:24

Adana’nın Feke ilçesindeki bir okulda mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatarak okulda dağıtılan yemeklerden numune aldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer zehirlenmenin kaynağını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Süphandere İlkokulu’nda mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 22 öğrenci okul yönetimi tarafından Feke Devlet Hastanesine götürüldü.

Süphandere İlkokulu’nda mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 22 öğrenci okul yönetimi tarafından Feke Devlet Hastanesine götürüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin mideleri yıkandı ve çeşitli tetkikler yapıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler durumlarının iyi olması üzerine taburcu edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin mideleri yıkandı ve çeşitli tetkikler yapıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler durumlarının iyi olması üzerine taburcu edildi.

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okulda dağıtılan yemeklerden numune alarak inceleme başlattı. Yetkililer olayın detaylı şekilde araştırırken sonuçların da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okulda dağıtılan yemeklerden numune alarak inceleme başlattı. Yetkililer olayın detaylı şekilde araştırırken sonuçların da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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