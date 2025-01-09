''Konut Fiyatları Düşecek mi?'' Sorusuna İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'den Net Yanıt!
''Konut Fiyatları Düşecek mi?'' Sorusuna İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'den Net Yanıt!
İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökçe konut arzının artmasının fiyatları ve kiraları düşürmeyeceğini belirtti. Gökçe orta ve düşük gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Konutların yatırım aracı haline gelmesinin piyasayı daralttığını ifade eden Gökçe yabancı talebinin fiyatları yükselttiğine dikkat çekti. Gökçe konut krizine yönelik 9 maddelik çözüm önerisi sundu.
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İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konut piyasasındaki sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.
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Gökçe konut arzının artırılmasının fiyatların düşmesi ya da kiraların azalması için yeterli olmayacağını ifade etti. Orta ve düşük gelir gruplarının yüksek kredi taksitlerini karşılayamadığını belirten Gökçe piyasada konutların genellikle yatırım amaçlı alındığını ve bu durumun sorunu derinleştirdiğini söyledi.
Yabancı yatırımcı talebinin ve düzensiz göçün konut fiyatlarını artırdığına dikkat çeken Gökçe mevcut sistemin dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamadığını belirtti. Sorunlara çözüm getirebilmek için 9 maddelik önerilerini paylaştı.
İşte İPA Başkanı Gökçe’nin 9 maddelik çözüm önerileri:
TOKİ’nin Sosyal Konut Üretimine Dönmesi: TOKİ’nin asli işlevine dönerek sosyal konut üretimine odaklanması gerektiği belirtildi.
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Kiralık Sosyal Konut Üretimi: Toplu konut projelerinden bir kısmının kiralık sosyal konut olarak ayrılması gerektiği ifade edildi.
Kooperatiflere Destek: Kooperatiflerin uygun koşullarda konut üretimine dahil edilmesi gerektiği savunuldu.
Düşük Faizli Kredi İmkânı: Riskli yapılarda yaşayan vatandaşlar için uzun vadeli düşük faizli kredi imkânı sağlanması önerildi.
Yerel ve Merkezi Yönetim İşbirliği: Barınma sorunu yaşayan kesimlere uygun nitelikli konut stoğunun üretimi için işbirliği yapılması çağrısında bulunuldu.
Yerlilik Oranının Artırılması: İnşaat sektöründe yerlilik oranını artırarak konut maliyetlerinin dengelenmesi gerektiği vurgulandı.
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Avantajlı Konut Kredisi: Düşük ve orta gelir gruplarına uygun konut kredisi koşulları sağlanması gerektiği ifade edildi.
Kademeli Emlak Vergisi: Boş konutlar ve çoklu gayrimenkullerden daha fazla vergi alınarak kaynak yaratılabileceği önerildi.
Yabancılara Satışın Durdurulması: Konut piyasası denge bulana kadar yabancılara konut satışının durdurulması ve düzensiz göçle mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.
Gökçe bu adımların konut krizinin çözümünde önemli bir yol haritası oluşturacağını dile getirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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