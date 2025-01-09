En İyi Vergi Sistemine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Estonya Üst Üste 11 Kez Birinci Oldu! Türkiye Kaçıncı Sırada?
En İyi Vergi Sistemine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Estonya Üst Üste 11 Kez Birinci Oldu! Türkiye Kaçıncı Sırada?
ABD Merkezli araştırma kuruluşu Tam Foundation, 2024’ün en iyi vergi sistemine sahip ülkelerini paylaştı. Listenin ilk sırasında 11 senedir üst üste birinci olan Estonya yer aldı. İkinci sırada Letonya yer alırken üçüncü sırada Yeni Zelanda izledi.
Araştırmada merak edilen ülkelerden birisi de Türkiye oldu. Türkiye’nin sıralaması 4 basamak geriledi ve 11. sıraya oturdu.
İşte en iyi vergilendirme sistemine sahip ülkeler…
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Tax Foundation isimli kuruluş en iyi vergilendirme sistemine sahip ülkelerin listesini yayımladı. Kuruluş 2024 verilerinde ülkelerin katma değer vergileri (KDV) üzerinden önemli miktarda gelir elde ettiğini belirtti.
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En iyi vergilendirme sistemine sahip ülke Estonya oldu.
En iyi vergilendirme sistemine sahip 10 ülke şöyle:
Türkiye kaçıncı sırada?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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