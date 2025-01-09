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En İyi Vergi Sistemine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Estonya Üst Üste 11 Kez Birinci Oldu! Türkiye Kaçıncı Sırada?

En İyi Vergi Sistemine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Estonya Üst Üste 11 Kez Birinci Oldu! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2025 - 13:03

ABD Merkezli araştırma kuruluşu Tam Foundation, 2024’ün en iyi vergi sistemine sahip ülkelerini paylaştı. Listenin ilk sırasında 11 senedir üst üste birinci olan Estonya yer aldı. İkinci sırada Letonya yer alırken üçüncü sırada Yeni Zelanda izledi.

Araştırmada merak edilen ülkelerden birisi de Türkiye oldu. Türkiye’nin sıralaması 4 basamak geriledi ve 11. sıraya oturdu. 

İşte en iyi vergilendirme sistemine sahip ülkeler…

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Tax Foundation isimli kuruluş en iyi vergilendirme sistemine sahip ülkelerin listesini yayımladı. Kuruluş 2024 verilerinde ülkelerin katma değer vergileri (KDV) üzerinden önemli miktarda gelir elde ettiğini belirtti.

Tax Foundation isimli kuruluş en iyi vergilendirme sistemine sahip ülkelerin listesini yayımladı. Kuruluş 2024 verilerinde ülkelerin katma değer vergileri (KDV) üzerinden önemli miktarda gelir elde ettiğini belirtti.

En iyi vergilendirme sistemine sahip ülke Estonya oldu.

En iyi vergilendirme sistemine sahip ülke Estonya oldu.

Estonya, bu sıralamada 11 kez üst üste en iyi vergi sistemine sahip ülke rekorunu elinde tutuyor. Listede Estonya’nın bu konudaki başarısının dört olumlu özelliğine bağlandı. 

Emlak vergisi yalnızca arazi değerine uygulanıyor. Ülke, yurt içi şirketlerin elde ettiği yurt dışı kârlarının tamamını az kısıtlamayla yurt içi vergilendirmeden muaf tutuyor.

En iyi vergilendirme sistemine sahip 10 ülke şöyle:

En iyi vergilendirme sistemine sahip 10 ülke şöyle:

2- Letonya

3- Yeni Zelanda

4- İsviçre

5- Litvanya

6- Lüksemburg

7- Macaristan

8- Çek Cumhuriyeti

9- Slovakya

10- İsrail

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye'nin sıralamadaki yeri merak edilen konulardan birisi oldu. Türkiye sıralamada 2023’e göre 4 basamak geriledi 11.sıraya düştü.

Listeyi buradan inceleyebilirsiniz 👇

Listeyi buradan inceleyebilirsiniz 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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