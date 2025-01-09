Ekonomist Mahfi Eğilmez Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı

Faizde 2.5 puanlık indirimin uygun olduğunu kaydeden Eğilmez, 'Faizde 2,5 puanlık indirim uygun. Enflasyonun 44 küsur olduğu bir yerde 47,5 faiz gayet normal. Enflasyon inerken faiz arkadan gelmeli birkaç puan üstünde kalarak. Enflasyon yükselme eğilimine girince de faiz önünde kalarak artmalı” diye konuştu.