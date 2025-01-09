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Ekonomist Mahfi Eğilmez Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı

Ekonomist Mahfi Eğilmez Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2025 - 12:18

İktisatçı Mahfi Eğilmez, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı. CNBC-e yayınına konuk olan Eğilmez, ekonomik gelişmelere ve enflasyona dair gündemi değerlendirdi. 

Emeklilere yapılan zam oranıyla ilgili konuşan Eğilmez, 'Eğer yüzde 15,75 doğruysa hepsini yüzde 15,75 yapmak lazımdı” dedi.  Öte yandan Mahfi Eğilmez, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 35-40 arasında olduğunu dile getirdi. 

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Yılın ilk altı ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 15.75; memur emeklisine ise yüzde 11.54 zam yapılacak.

Yılın ilk altı ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 15.75; memur emeklisine ise yüzde 11.54 zam yapılacak.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e yayınına konuk oldu ve ekonomiye dair gelişmeleri değerlendirdi. Eğilmez, yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 35-40 arasında olacağını tahmin ettiğini dile getirdi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e yayınına konuk oldu ve ekonomiye dair gelişmeleri değerlendirdi. Eğilmez, yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 35-40 arasında olacağını tahmin ettiğini dile getirdi.

Yıl sonu enflasyon tahminini de aktaran Eğilmez, yüzde 35-40 arasında bir beklentisi olduğunu dile getirdi. Eğilmez, beklentisini şu sözlerle gerekçelendirdi:

Büyüme biraz zorlanacak burada. 4. çeyrek büyüme tahminleri eksi görünüyor. Kamunun yaptığı bütün artışlar yeniden değerleme oranının altında değil.”

“Enflasyonun 44 küsur olduğu yerde 47.5 faiz gayet normal.”

“Enflasyonun 44 küsur olduğu yerde 47.5 faiz gayet normal.”

Faizde 2.5 puanlık indirimin uygun olduğunu kaydeden Eğilmez, 'Faizde 2,5 puanlık indirim uygun. Enflasyonun 44 küsur olduğu bir yerde 47,5 faiz gayet normal. Enflasyon inerken faiz arkadan gelmeli birkaç puan üstünde kalarak. Enflasyon yükselme eğilimine girince de faiz önünde kalarak artmalı” diye konuştu.

Memura yüzde 11.54 zam yapıldığını hatırlatan Eğilmez, SSK ve emekli sandığı arasındaki farkı vurguladı.

Memura yüzde 11.54 zam yapıldığını hatırlatan Eğilmez, SSK ve emekli sandığı arasındaki farkı vurguladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin daha düşük ücret olduğunu söyleyen Eğilmez, “Eğer yüzde 15,75 doğruysa hepsini yüzde 15,75 yapmak lazımdı. Ondan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 puan üstüne koymak lazımdı” ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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