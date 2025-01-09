Ekonomist Mahfi Eğilmez Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı
Ekonomist Mahfi Eğilmez Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı
İktisatçı Mahfi Eğilmez, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı. CNBC-e yayınına konuk olan Eğilmez, ekonomik gelişmelere ve enflasyona dair gündemi değerlendirdi.
Emeklilere yapılan zam oranıyla ilgili konuşan Eğilmez, 'Eğer yüzde 15,75 doğruysa hepsini yüzde 15,75 yapmak lazımdı” dedi. Öte yandan Mahfi Eğilmez, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 35-40 arasında olduğunu dile getirdi.
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Yılın ilk altı ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 15.75; memur emeklisine ise yüzde 11.54 zam yapılacak.
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İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e yayınına konuk oldu ve ekonomiye dair gelişmeleri değerlendirdi. Eğilmez, yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 35-40 arasında olacağını tahmin ettiğini dile getirdi.
“Enflasyonun 44 küsur olduğu yerde 47.5 faiz gayet normal.”
Memura yüzde 11.54 zam yapıldığını hatırlatan Eğilmez, SSK ve emekli sandığı arasındaki farkı vurguladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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