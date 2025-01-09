Geçen Sene 19 Kez Zam Gelen Mutfak Tüpü 10 Günde İkinci Zamlandı
Geçen Sene 19 Kez Zam Gelen Mutfak Tüpü 10 Günde İkinci Zamlandı
Zamlardan mutfak tüpleri de nasibini aldı. 2024 yılında 19 kez zammın geldiği mutfak tüplerine bir zam daha geldi. 3 Ocak 2024’te 610 lira olan mutfak tüplerine 1 yılda yüzde 58.2 zam gelmişti.
10 günde ikinci zammın geldiği mutfak tüpleri 63 lira zamla bin liraya yaklaştı. Tüpler son zamla birlikte 965 liraya ulaştı.
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Mutfak tüpleri artık neredeyse lüks oldu. Geçen sene 19 kez zam yapılarak adeta rekorlar kıran mutfak tüplerine yeni bir zam daha geldi.
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3 Ocak 2024 yılında 610 liradan satılan tüp fiyatlarına 63 lira zam geldi. Böylece bir mutfak tüpü fiyatı 965 liraya ulaştı.
Mutfak tüpünün 10 yıllık değişimi şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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