onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da Toplu Taşımaya Zam Geldi mi? İBB UKOME Toplantısından Karar Çıktı!

İstanbul’da Toplu Taşımaya Zam Geldi mi? İBB UKOME Toplantısından Karar Çıktı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.01.2025 - 12:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısı gerçekleşti. Toplantıda İBB tarafından toplu taşımaya yüzde 46.09’luk zam teklif edildi. Teklif oy çokluğuyla reddedildi. Zam oranı alt komisyonlarda yeniden değerlendirilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB UKOME ocak ayı toplantısı için bir araya geldi. Yılın ilk toplantısında ulaşıma zam görüşüldü.

İBB UKOME ocak ayı toplantısı için bir araya geldi. Yılın ilk toplantısında ulaşıma zam görüşüldü.

İBB toplu ulaşıma yüzde 46 oranında zam önerdi. Ancak zam oy çokluğuyla reddedildi. Zam teklifinin alt komisyonlarda görüşülmesine karar verildi.

İBB toplu ulaşıma yüzde 46 oranında zam önerdi. Ancak zam oy çokluğuyla reddedildi. Zam teklifinin alt komisyonlarda görüşülmesine karar verildi.

Megakentte toplu ulaşıma en son Temmuz 2024 tarihinde zam gelmişti. Mevcut ulaşım fiyatları şöyle:

  • Tam bilet: 20 lira

  • Öğrenci: 9.76 lira

  • Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 lira

  • Öğrenci abonman: 282,5 lira

  • Tam abonman: 1569 lira

  • Metrobüs tam: 29,68 lira

  • Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 16,28 lira

  • Metrobüs öğrenci: 9,76 lira

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da yüzde 60 zam istedi.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da yüzde 60 zam istedi.

Temmuz 2024'te zamlanan taksi ücretleri şöyle:

  • Taksimetre açılış ücreti: 24,55 TL’den 30 TL’ye  

  • Kilometre başına ücret: 17,61 TL’den 20 TL’ye  

  • Sarı taksi indi-bindi ücreti: 90 TL’den 100 TL’ye yükseldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın