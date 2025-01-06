İstanbul’da Toplu Taşımaya Zam Geldi mi? İBB UKOME Toplantısından Karar Çıktı!
İstanbul’da Toplu Taşımaya Zam Geldi mi? İBB UKOME Toplantısından Karar Çıktı!
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İBB UKOME ocak ayı toplantısı için bir araya geldi. Yılın ilk toplantısında ulaşıma zam görüşüldü.
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İBB toplu ulaşıma yüzde 46 oranında zam önerdi. Ancak zam oy çokluğuyla reddedildi. Zam teklifinin alt komisyonlarda görüşülmesine karar verildi.
Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da yüzde 60 zam istedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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