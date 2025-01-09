Kola, Meyve Suyu, Gazoz, Soğuk Çay… Hepsine Zam Geldi, Yeni Fiyatlar Duyuruldu
Kola, Meyve Suyu, Gazoz, Soğuk Çay… Hepsine Zam Geldi, Yeni Fiyatlar Duyuruldu
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Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından yeni ücret 22 bin 104 TL oldu. Zamlı maaşlar daha alınmaya başlanmadı ama her şeye zam gelmeye ve fiyatları değişmeye devam ediyor.
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Son olarak zamlı ürünler uryasına kola, meyve suyu ve gazozlar da eklendi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Coca Cola, Fanta, Sprite gibi içeceklere gelen yeni zamları paylaştı. İşte yeni fiyatlar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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