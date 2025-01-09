Tarım Bakanlığı Yeni İfşa Listesini Yayınladı: Kemer'deki 5 Yıldızlı Otel de İfşa Listesine Girdi
Tarım Bakanlığı Yeni İfşa Listesini Yayınladı: Kemer'deki 5 Yıldızlı Otel de İfşa Listesine Girdi
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/galeri/gunc...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi güncellendi. 8 Ocak 2025 tarihli listede yeni markalar ifşa edildi. Kıyma ve köftede kanatlı eti, baklavada yer fıstığı, tereyağında bitkisel yağ, yoğurtta nişasta tespit edildi. En dikkat çekici olanlardan biri ise Antalya Kemer'deki 5 yıldızlı bir otelin yemeklerinde oraya çıkanlar…
İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni ifşa listesi…
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni taklit ve tağşiş listesi geldi. 8 Ocak tarihli yeni taklit ve tağşiş listesinde başı zeytinyağında yapılan oyun çekerken kıyma ve köftedeki hile de gözler önüne serildi.
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Yoğurtta nişasta ve baklavada yer fıstığı tespit edilen listede en çok şaşırtan ise tatil cenneti Antalya'daki bir otelde de taklit tağşiş yapıldığının ortaya çıkması oldu. İşte yeni ifşa edilen makalar ve ürünleri:
Garanti Baharat markasının kırmızı toz biberinde domates olduğu tespit edildi. Kayseri Kocasinan'da faaliyet gösteren Ada Döner'de ızgara dana köftenin içine kanatlı eti karıştırıldığı tespit edildi.
Sühabey markasının 'tam yağlı peynir' diye sattığı üründe yağ oranının azaltıldığı görüldü. Avara marka manda yoğurdunda da aslında inek sütü olduğu anlaşıldı.
Gaziantep Şehitkamil'de Özlü Baharat'ın sumaklarının aslında bir boyadan ibaret olduğu tespit edildi. Adana Sarıçam'daki Et Balık şubesinde dana-kuzu karışık olarak satılan kıymada kanatlı eti görüldü. İzmir Bornova'daki Köfteci Talih Usta ise köfteye kanatlı eti karıştırmış.
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Aydın Efeler'de faaliyet gösteren Efe Organik'in zeytinyağlarında farklı tohumlar tespit edildi.
Listede en çok şaşırtan ise bir otel! Antalya Kemer'deki İMPERİAL SUNLAND OTEL'de yapılan denetimlerde Adana kebap harcında kanatlı eti olduğu anlaşıldı.
Kahramanmaraş Dulkadir'deki Safir Baklava'da Antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanıldığı görüldü. Balbis markasının kekiklerinde ne olduğu bilinmeyen bir yabancı madde tespit edildi. Isparta'daki Sütem marka tereyağlarının yağ oranının düşük olduğu görüldü. Şanlıurfa Karaköprü'de üretilen Saklıvadi zeytinyağlarında tohum yağı olduğu anlaşıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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