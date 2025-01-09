Kızıl Goncalar Senaristi, Serenay Sarıkaya'yı Kötüleyenlere Küfür Etti
Kızıl Goncalar Senaristi, Serenay Sarıkaya'yı Kötüleyenlere Küfür Etti
Bir kadın menajerin, 'ünlü eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı' iddialarının ardından Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu kişilerin ID İletişim'den Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Tekelleşme mevzusunun ardından sanat dünyası ikiye ayrılırken Kızıl Goncalar senaristinden beklenmedik bir hamle geldi. Şükrü Necati Şahin, Serenay Sarıkaya'yı kötüleyenlere ağır konuştu.
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Menajer Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında son dönemde ortaya atılan iddialar sanat dünyasını ikiye bölmüş durumda.
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Bir kadın menajerin, "ünlü eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığının" ileri sürülmesinin ardından ortalık karışırken ayrıca ID İletişim'in tekelleşmesiyle sektördeki bazı oyunculara ayrıcalık yapıldığı öne sürülmüştü.
Söz konusu iddialar sonrası bazı oyuncular haklarını savunacak paylaşımlar yaparken özellikle ID İletişim bünyesinde yer alanlar söz konusu iddiaları yalanladı. Konuya bir açıklama da Kızıl Goncalar senaristinden geldi.
Şükrü Necati Şahin, Serenay Sarıkaya'yı kötüleyenlere küfür ederek oyuncuya destek verdi.
Şahin, "Yedi ömür yaşasanız Serenay'ın Fi'deki ya da Alice'deki emeğine karşılık gelecek ciddiyeti gösteremeyecek y**şaklar toplandınız mı?" dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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