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Barış Murat mı Adilhan mı? Survivor 2025'de Kim Elendi?

Barış Murat mı Adilhan mı? Survivor 2025'de Kim Elendi?

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.01.2025 - 00:41

Survivor 2025'te elenen ismin belli olacağı düello günü sonunda geldi çattı. Barış Murat, Batuhan, Efecan ve Adilhan'ın aday olduğu yarışmada Efecan ve Batuhan eleme potasından kurtulmuştu. Barış Murat Yağcı ve Adilhan düelloda karşı karşıya geldi ve elenen isim belli oldu. Peki, Survivor 2025'e hangi yarışmacı veda etti?

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All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara geri dönen Survivor 2025'te ikinci eleme yaşandı.

All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara geri dönen Survivor 2025'te ikinci eleme yaşandı.

İlk eleme düellosunda elenen isim Gönüllüler takımından Kübra Avcı olmuştu.

İlk eleme düellosunda elenen isim Gönüllüler takımından Kübra Avcı olmuştu.

Adilhan, Batuhan, Efecan ve Barış Murat'ın eleme adayı olduğu haftada Batuhan ve Efecan, düello sonrası son ikiye kalmaktan kurtulmuştu.

Adilhan, Batuhan, Efecan ve Barış Murat'ın eleme adayı olduğu haftada Batuhan ve Efecan, düello sonrası son ikiye kalmaktan kurtulmuştu.

Barış Murat Yağcı ve Adilhan arasında oynanan düello oyununda kazanan taraf 5-4 Adilhan oldu.

Barış Murat Yağcı ve Adilhan arasında oynanan düello oyununda kazanan taraf 5-4 Adilhan oldu.

Barış Murat Yağcı, Survivor 2025'e veda eden ikinci yarışmacı oldu.

Barış Murat Yağcı, Survivor 2025'e veda eden ikinci yarışmacı oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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