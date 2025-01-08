Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Gerçek Hayattaki Hali
Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Gerçek Hayattaki Hali
Kanal D'nin kısa sürede viral olan dizisi Uzak Şehir, gündemden düşmek bilmiyor. Aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta reytinglerini ikiye katlarken dizide Sadakat'i canlandıran Gonca Cilasun'un performansı ise takdir edilmişti. Albora ailesinin hanımağası olan Sadakat'i enfes bir şekilde canlandıran Cilasun'u sizler için stalkladık. Bakalım Gonca Cilasun gerçek hayatta nasıl görünüyor?
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Kanal D'nin yeni sezon sürprizi aşiret dizisi Uzak Şehir olmuştu.
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Yıllardır aşiret dizisi yayınlanmayan televizyona resmen ilaç gibi gelen Uzak Şehir, sezonun en çok izlenen yapımlarından olurken her hafta kendi reyting rekorunu kırıyor.
Senaryosu ve çekim yerlerinin atmosferi dışında oyuncu seçimleriyle de seyirciyi kalbinden vuran Uzak Şehir'de Albora ailesinin hanımağası Sadakat, her bölüm çileden çıkmamızı sağlıyor.
Gonca Cilasun'un canlandırdığı Sadakat karakteri, çıtayı epey yukarıya taşırken Cilasun'un gerçek hayattaki hali epey merak uyandırdı. Biz de kendisini sizler için stalkladık.
İşte Gonca Cilasun'un gerçek hayattaki hali:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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