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Kızılcık Şerbeti'ne "Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz" Akımını Uygulayan Seyirciler

Kızılcık Şerbeti'ne "Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz" Akımını Uygulayan Seyirciler

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.01.2025 - 20:05

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, tam 3 sezondur bir sosyal medya fenomeni haline geldi. Neredeyse her paylaşımda Şerbo'muzdan enstantaneler görmeye alışmışken sevilen dizi bu defa bir akıma konu oldu. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz akımını Kızılcık Şerbeti dizisine uygulayan bir seyirci, devamında türlü yanıtlar aldı. Şerbo izleyicisi resmen diziye acımadan eleştirdi.

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Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, artık bir fenomen haline geldi.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, artık bir fenomen haline geldi.

Beğeniyle izlenen dizi sosyal medyada sık sık karşımıza çıkarken bu defa "Dinliyoruz ama yargılamıyoruz" akımına konu oldu.

Beğeniyle izlenen dizi sosyal medyada sık sık karşımıza çıkarken bu defa "Dinliyoruz ama yargılamıyoruz" akımına konu oldu.

@siayimm adlı X kullanıcısının başlattığı akıma seyircilerden onlarca yanıt geldi. Biz de dinleyip yargılamadığımız bu görüşleri sizler için derledik.

@siayimm adlı X kullanıcısının başlattığı akıma seyircilerden onlarca yanıt geldi. Biz de dinleyip yargılamadığımız bu görüşleri sizler için derledik.
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İşte onlardan bazıları:

İşte onlardan bazıları:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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