Eşi Mekan Fark Etmeden Günde 6 Kez Cinsel İlişki İsteyen Kadın Esra Ezmeci'ye Dert Yandı
Eşi Mekan Fark Etmeden Günde 6 Kez Cinsel İlişki İsteyen Kadın Esra Ezmeci'ye Dert Yandı
Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin. sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Kadın-erkek ilişkileri ve cinselliğe dair merak edilenleri cevaplayan klinik psikolog Ezmeci'ye gelen bir soru ise görenleri şaşırttı. Eşinin misafirliğe bile gitseler en az 6 kez cinsel ilişkiye girmek istediğini belirten kadın isyan etti. Esra Ezmeci, kendisine dert yanan kadına önerilerde bulundu. İşte o anlar...
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Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programını sunan klinik psikolog Esra Ezmeci, bir yandan da sosyal medyadan takipçilerine derman oluyor.
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Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik sorularını cevaplayan Ezmeci, kendisine gelen en absürt sorulara bile çözüm üretirken yanıtladığı son soru görenleri şaşırttı.
Eşinin misafirliğe bile gitseler durmayıp günde 6 kez cinsel ilişkiye girmek istediğini belirten kadın, Ezmeci'ye dert yandı. Esra Ezmeci ise söz konusu olayı bir bağımlılık veya takıntı olarak yorumlayıp önerilerde bulundu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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