Tekrarı Bile Rekor Kırdı: Yılbaşı Arasında Televizyonda En Çok Neler İzlendi?
Tekrarı Bile Rekor Kırdı: Yılbaşı Arasında Televizyonda En Çok Neler İzlendi?
30 Aralık -5 Ocak tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Yılbaşı arasının yaşandığı televizyonda tekrar bölümleriyle ekrana gelen diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...
NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.
KAYNAK: TİAK, Box Office
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30 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında televizyon, yılbaşı arasına girdi ve yerli diziler tekrar bölümleriyle yayınlandı.
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Tekrar bölümler arasında TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü yıldız gibi parladı ve 2. oldu.
Her hafta yeni bir reyting rekoru kıran Uzak Şehir dizisi ise tekrar bölümüyle zirveye oturdu.
30 Aralık - 5 Ocak haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.
İşte 30 Aralık - 5 Ocak haftasının en çok izlenen dizileri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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