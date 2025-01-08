İlk Bölümünün Üstünden 10 Yıl Geçen Poyraz Karayel'in Neden Unutulmaz Olduğunu Kanıtlayacak 16 Replik
İlk Bölümünün Üstünden 10 Yıl Geçen Poyraz Karayel'in Neden Unutulmaz Olduğunu Kanıtlayacak 16 Replik
Ayşegül ve Poyraz aşkının izleyenlerin bünyesine inanılmaz bir etkisi vardı. Bu ikili o kadar uyumluydu ki dizideki tüm duygular izleyicinin içine işliyordu. İzleyenlere fazlasıyla 'gerçek' gelen bu hikaye reytinglere kurban gitti ve unutulmaz bir finalle dizi tarihine adını yazdırdı. Geriye gözlerimiz dolu dolu hatırladığımız bir aşk hikayesi, her okuduğumuz ya da duyduğumuzda duygulandıran replikler kaldı. Hafızamıza kazıdığımız sahneleri de asla unutmadık elbette!
Gelin, diziyi unutulmaz kılan repliklere birlikte bakalım...
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1. "Sevdikçe kuruyorum ben albayım. Her şeyi, herkesi elimden alıyorlar. Yaşamak bu değil albayım, bu değil..."
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2. "İnsanoğlunu ayakta tutan şey korkudur. İnsan demişler.. Bir parça et ve bolca endişeden oluşur."
3. "Gözlerini gördünüz mü? Köy çocukları gibi bakıyordu... Kömür gibi... Öyle mahsun, öyle fukara..."
4. "Biraz değişik bir adam. Biraz serseri bir tipi var. Hani böyle tutunamamış da bir tutsa bırakmayacakmış gibi. Şimdi baktığında bir eşi yok. Boşanmış, gelecek desen o da yok. Romantik de değil hatta kaba. Anne ben aşık oluyorum. Bu berbat adama çok fena aşık oluyorum. Şimdi böyle yaslasaydım başımı omzuna, sana Poyraz’ı anlatsaydım. Sen uzak dur o serseriden deseydin. Ben ağlasaydım. Sen bana kıyamasaydın..."
5. "Belki de gençken ölmek daha iyidir albayım. Hayat sana kötü yüzünü göstermeden bitmesi daha iyi değil mi? +Yaşamak, insana çok yakışıyor be evladım. - Bedenime göre bir hayat bulsam yaşayacağım ama... Olmuyor işte."
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6. "Bizim dans etmemiz için müziğe gerek yok ki be Ayşegül, ikimiz için çarpan kalbim bize müzik olmaya yeter de artar bile."
7. "Beni korkutan yokluğun değil ki... Beni korkutan yokluğuna alışmak!"
8. "Sinan diyelim, Ayşegül diyelim ama ayrılık demeyelim albayım, yüreğim kaldırmayacak artık. +Senin kalbin çok güçsüz, sabahları koşman lazım. - Yok öyle değil albayım, benim sabahları ölmem lazım."
9. "Sen hem ben gülü seveyim diyorsun, hem de dikeni elime batmasın. Rezil rüsva olmayan aşık olur mu hiç?"
10. ”Her bitiş bir başlangıç falan değildir. Her bitiş, bir bitiştir. Şunu da unutmayın; tarih yalnızca mutsuzları yazar.”
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11. "Bilemezsin albayım bilemezsin. Bizim kaderimiz bu, anlamını bilmediğimiz kelimeleri yaşamak."
12. "Olmayacağını biliyordum, nereden biliyordum biliyor musun? Bu kadar güzel olan bir şey gerçek olamazdı."
13. "Tutunurken benim ellerimi bırakmak zorunda mıydı?"
14. "İnsan sevmediklerine katlanır. Ama sabır aşktandır."
15. "Anlamlar albayım. Bazı kelimelere sığmıyor. Ayrılık mesela, sevenlerin sınavı diyebilir miyiz?"
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16. "Benim gönlüm sende! Ben niye kızıyorum sana? Endişelendiğim için. Niye endişeleniyorum? Sevdiğim için. Niye seviyorum? Onu bilmiyorum."
17. BONUS: Dizinin belki de en güzel sahnesi... "Çok eskiden rastlaşacaktık..."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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