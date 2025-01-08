İlk Bölümünün Üstünden 10 Yıl Geçen Poyraz Karayel'in Neden Unutulmaz Olduğunu Kanıtlayacak 16 Replik

Ayşegül ve Poyraz aşkının izleyenlerin bünyesine inanılmaz bir etkisi vardı. Bu ikili o kadar uyumluydu ki dizideki tüm duygular izleyicinin içine işliyordu. İzleyenlere fazlasıyla 'gerçek' gelen bu hikaye reytinglere kurban gitti ve unutulmaz bir finalle dizi tarihine adını yazdırdı. Geriye gözlerimiz dolu dolu hatırladığımız bir aşk hikayesi, her okuduğumuz ya da duyduğumuzda duygulandıran replikler kaldı. Hafızamıza kazıdığımız sahneleri de asla unutmadık elbette!

Gelin, diziyi unutulmaz kılan repliklere birlikte bakalım...