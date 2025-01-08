Burçin Terzioğlu Sessiz Kalmadı: İlk Bölümünün Üstünden 10 Yıl Geçen Poyraz Karayel'i İzleyicisi Unutmadı!

Poyraz Karayel Türk dizi tarihinin en özel dizilerinden biri. Ayşegül ve Poyraz arasındaki aşkı unutmak izleyici için pek de mümkün değil. İlk bölümünün üstünden geçen 10 yılın ardından hala hatırlanması ve özlenmesi de bunun en büyük kanıtı. Sanki dünmüş gibi hatırladığımız Poyraz Karayel'in 10. yıldönümü hem sevenleri hem de dizinin başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu tarafından unutulmadı.