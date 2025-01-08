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Burçin Terzioğlu Sessiz Kalmadı: İlk Bölümünün Üstünden 10 Yıl Geçen Poyraz Karayel'i İzleyicisi Unutmadı!

Burçin Terzioğlu Sessiz Kalmadı: İlk Bölümünün Üstünden 10 Yıl Geçen Poyraz Karayel'i İzleyicisi Unutmadı!

Poyraz Karayel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.01.2025 - 08:48

Poyraz Karayel Türk dizi tarihinin en özel dizilerinden biri. Ayşegül ve Poyraz arasındaki aşkı unutmak izleyici için pek de mümkün değil. İlk bölümünün üstünden geçen 10 yılın ardından hala hatırlanması ve özlenmesi de bunun en büyük kanıtı. Sanki dünmüş gibi hatırladığımız Poyraz Karayel'in 10. yıldönümü hem sevenleri hem de dizinin başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu tarafından unutulmadı.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel, Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin efsane oyunculuğuyla izleyicinin hayatında özel bir yere sahip olmayı başarmıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel, Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin efsane oyunculuğuyla izleyicinin hayatında özel bir yere sahip olmayı başarmıştı.

Hem güldüren hem ağlatan dizi finaliyle de izleyicisini fena halde üzmüştü. Aradan yıllar geçmesine rağmen de sanki dün yayınlanmış gibi hatırlanmaya devam etti.

Hem güldüren hem ağlatan dizi finaliyle de izleyicisini fena halde üzmüştü. Aradan yıllar geçmesine rağmen de sanki dün yayınlanmış gibi hatırlanmaya devam etti.

Bu efsane dizinin yayınlandığı ilk günden bu yana tam 10 yıl geçmiş.

Bu efsane dizinin yayınlandığı ilk günden bu yana tam 10 yıl geçmiş.

Burçin Terzioğlu da dizinin hayranları gibi bu özel günü unutmadı ve izleyicinin duygularına ortak oldu.

Burçin Terzioğlu da dizinin hayranları gibi bu özel günü unutmadı ve izleyicinin duygularına ortak oldu.
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Özledik be Ayşegül!

Özledik be Ayşegül!
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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