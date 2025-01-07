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Sürpriz Ortaya Çıktı: Şakir Paşa Ailesi'nde Şakir Paşa'nın Influencer Olan Gerçek Torunu Rol Alacak!

Sürpriz Ortaya Çıktı: Şakir Paşa Ailesi'nde Şakir Paşa'nın Influencer Olan Gerçek Torunu Rol Alacak!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.01.2025 - 22:47

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi büyük beğeni toplamış ancak başına gelmeyen kalmamıştı. Önce Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları diziye 'durdurma' davası açmış, ardından dizinin çekimlerinin yapıldığı köşkte yangın çıkmıştı. Birkaç hafta zorunlu bir şekilde izleyicisinden ayrılan dizinin 12 Ocak'ta yayınlanacak bölümünde izleyiciyi bir sürpriz beklediği açıklanmıştı. Sina Koloğlu'nun haberine göre, Şakir Paşa'nın torununun torunu dizide rol alacak.

Kaynak: Oda TV / Sina Koloğlu

Kaynak: https://www.odatv.com/kultur-sanat/sa...
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Pazar akşamları yayınlanan Şakir Paşa Ailesi ilk bölümüyle büyük ilgi toplamış fakat başına gelmeyen kalmamıştı.

Pazar akşamları yayınlanan Şakir Paşa Ailesi ilk bölümüyle büyük ilgi toplamış fakat başına gelmeyen kalmamıştı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının kendilerinden izin alınmadığına dair açtıkları yayın durdurma davasının ardından bir de dizinin çekimlerinin yapıldığı köşk yanmıştı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının kendilerinden izin alınmadığına dair açtıkları yayın durdurma davasının ardından bir de dizinin çekimlerinin yapıldığı köşk yanmıştı.

Birkaç hafta zorunlu ara veren dizinin yeniden çekimlerinin başlamasının ardından yapımın bir sürprizi olduğu açıklanmıştı.

Birkaç hafta zorunlu ara veren dizinin yeniden çekimlerinin başlamasının ardından yapımın bir sürprizi olduğu açıklanmıştı.

Detayları buradan okuyabilirsiniz:

Sina Koloğlu'nun haberine göre sürprizin ne olduğu belli oldu. 12 Ocak'ta yayınlanacak özel bölümde, Cevat'ın ailesinin dönüşünden önceki hikayesi anlatılacak.

Sina Koloğlu'nun haberine göre sürprizin ne olduğu belli oldu. 12 Ocak'ta yayınlanacak özel bölümde, Cevat'ın ailesinin dönüşünden önceki hikayesi anlatılacak.

Büyükada’nın tarihi oteli Splendid Palace Hotel’de çekilen özel bölümde Cevat ve Aniesi dışında tüm karakterler rol alacak.

Büyükada’nın tarihi oteli Splendid Palace Hotel’de çekilen özel bölümde Cevat ve Aniesi dışında tüm karakterler rol alacak.
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Asıl sürpriz geliyor: Bölümde Şakir Paşa'nın torununun torunu Serra Şenol Boyvat rol alacak!

Asıl sürpriz geliyor: Bölümde Şakir Paşa'nın torununun torunu Serra Şenol Boyvat rol alacak!

Influencer olan Bovyat, Şakir Paşa’nın torunu ünlü ressam Füreyya Koral’ın torunu. Bakalım diziye nasıl bir renk katacak?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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